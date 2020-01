Tyrimas parodė: apie 60 proc. Lietuvos studentų turi suicidinių minčių

Marselyje (Prancūzija) vykusioje 12-oje Tarptautinėje Europos visuomenės sveikatos konferencijoje Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto studentai pristatė kartu su bendramoksliais parengtus mokslinius tiriamuosius darbus, atliktus visuomenės sveikatos studijų metu. Pranešimai susilaukė didelio auditorijos susidomėjimo, o jų rengėjai – paskatinimo tęsti tyrimus ir kvietimo prisijungti prie EUPHA (Europos visuomenės sveikatos asociacija) jaunųjų mokslininkų tarptautinio bendradarbiavimo grupės.

VU studentai pristatė atliktą tyrimą

Trečio kurso medicinos studentė Giedrė Žulpaitė konferencijoje pristatė darbą „Studentų nerimo, depresijos, vidinės darnos ir suicidinės rizikos rodiklių vertinimas“ (angl. „The Assessment of Students Anxiety and Depression Symptoms, Sense of Coherence and Suicidal Risk”), atliktą kartu su bendrakursiais Emilijumi Žilinsku ir Kristijonu Puteikiu.

„Apklausėme beveik 700 studentų iš 12 Lietuvos aukštojo mokymo įstaigų ir įvertinome minėtuosius rodiklius. Visuomenės psichikos sveikatos tema šiandien yra ypač aktuali: pagal PSO, didžiausia psichikos ir priklausomybių ligų našta pasaulio kontekste yra Rytų Europos regione, kuriam priklauso ir Lietuva. Yra žinoma, kad ši našta pasiekia piką būtent studijuojančių aukštosiose mokyklose grupėje (tarp 20–29 metų jaunuolių), o savižudybė yra antra pagal dažnį mirties priežastis“, – pasakojo Giedrė.

Atliekant šį darbą, buvo nagrinėjama dabartinė situacija Lietuvoje, bandyta atsakyti į klausimą, kas turėtų būti daroma siekiant pagerinti studentų psichikos sveikatą: „Atlikus tyrimą, rezultatai šokiravo: mūsų duomenimis, apie 60 proc. apklaustų Lietuvos studentų turi suicidinių minčių (tai beveik 2 kartus daugiau nei pasaulyje) ir beveik pusė apklaustųjų turi nerimo sutrikimo simptomų“, – pabrėžė Giedrė.

Jaunuosius mokslininkus nustebino ir tai, kad labai skiriasi studentų, gyvenančių su šeima ir gyvenančių pavieniui, rodikliai. Dauguma pasirinkusiųjų gyvenimo būdą be šeimos teigia dažnai jaučiantys liūdesį, jų vidinė darna yra žema, neretai jie jaučią depresijos simptomų: „Ir didžiausia bėda ta, kad retai yra kreipiamasi į specialistus, kurie gali suteikti profesionalią psichologinę pagalbą. Deja, mūsų visuomenėje tai vis dar yra stigmatizuojama“, – kalbėjo mokslinio darbo bendraautorė.

Tarptautinės Europos visuomenės sveikatos konferencijos dalyviai iš įvairių pasaulio šalių uždavė pranešėjams iš Lietuvos daug klausimų, pateikė komentarų, reiškė susirūpinimą. Po pristatymų sesijos vykusioje diskusijoje jaunieji Europos mokslininkai kartu svarstė, kokios priežastys lemia studentų psichikos sveikatos būklę, kokie šių iššūkių sprendimo būdai ir kas jau yra daroma sprendžiant šią problemą. Lietuvos tyrimai susilaukė daug dėmesio, todėl VU studentai planuoja ir toliau tęsti pradėtus darbus, atlikti naujus, didesnės apimties tyrimus, kooperuotis su kitų šalių studentais ir mokslininkais.

Tarptautinės konferencijos suteikia naujų galimybių

Lietuvos medicinos studentų nuomone, dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje suteikė jiems daug papildomų žinių. „Sužavėjo paskaitų, dirbtuvių (workshop), pranešėjų įvairovė ir gausa. Man, kaip medicinos studentei, tai buvo neįkainojama patirtis ir unikali galimybė dar labiau praplėsti savo akiratį, pažvelgti į visuomenės sveikatą iš kitos pusės“, – pasakojo Giedrė.

Tokios konferencijos itin naudingos ir įdomios jauniesiems mokslininkams, motyvuotiems specialistams. Moksline veikla Giedrė susidomėjo dar mokydamasi gimnazijoje, ji aktyviai studijavo gamtos mokslus, dalyvavo neakivaizdinių biochemikų, chemikų ir biologų mokyklų veikloje, VU „Thermo Fisher Scientific“ laboratorijose organizuojamose praktikose: „Be to, kasmet dalyvaudavau Lietuvos ir tarptautinėse gamtos mokslų olimpiadose, esu jų daugkartinė laimėtoja. Įstojusi į VU, mokslinės veiklos neapleidžiu. Universitetas ir ypač mūsų fakultetas sudaro tam puikias sąlygas, stipri akademinė bendruomenė padrąsina, paskatina ir neleidžia pasiklysti nuolatiniuose ieškojimuose.“

Laisvą laiką tarp intensyvių studijų ir gausios papildomos veiklos būsimoji medikė Giedrė skiria kelionėms. Didžiausią įspūdį jai paliko kelionė į Braziliją praėjusią vasarą, kur San Paule, biomedžiagų laboratorijoje, ji atliko praktiką: „Šia kelione be galo džiaugiuosi ne tik dėl to, kad turėjau progą įgyti neįkainojamos patirties laboratorijoje, bet ir dėl to, kad galėjau susipažinti su itin turtinga vietine kultūra ir žadą atimančia Lotynu Amerikos gamta.“

VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros docentė, EUPHA Visuomenės psichikos sveikatos sekcijos viceprezidentė, visuomenės sveikatos mokslų dėstytoja dr. Marija Jakubauskienė teigia, kad jos studentų atliekamiems tarpdisciplininiams visuomenės psichikos sveikatos tyrimams vadovauja Visuomenės sveikatos katedros mokslininkai: „Toks mokslinis darbas suteikia jaunimui ne tik puikias galimybes aktyviai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir semtis reikšmingos patirties, bet ir gilinti mokslines kompetencijas. Labai svarbu yra stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp jaunųjų mokslininkų Europoje ir visame pasaulyje.“