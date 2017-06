Vaikas vaikšto per miegus. Ar tėvai turėtų susirūpinti?

Vaikų vaikščiojimas per miegus yra gana dažnas reiškinys. Jei vaikas per miegus vaikšto retai – pavyzdžiui, keletą kartų per metus, dėl to nereikėtų per daug nerimauti.

Kaip naktinės baimės, taip ir vaikščiojimas naktimis dažniausiai yra susijęs su vaiko normalios emocines raidos procesais, patirtais stipriais įspūdžiais. Šiandien yra žinoma, kad miegant vyksta labai intensyvūs dieną gautos informacijos apdorojimo procesai ir tai gali pasireikšti ne tik audringais sapnais, bet ir naktinėmis baimėmis ar naktiniu vaikščiojimu. Paprastai šie reiškiniai vyksta pirmoje nakties miego pusėje. Taigi absoliuti dauguma naktinio vaikų vaikščiojimo atvejų yra savaime praeinantys reiškiniai. Bet ir tais atvejais, kai vaikas linkęs naktimis vaikščioti, tėvai turi pasirūpinti saugia aplinka namuose, kad vaikas nesusižalotų. Tik retais atvejais tai gali būti kokio nors psichikos sutrikimo ar centrines nervų sistemos ligos simptomas. Jeigu vaikščiojimas naktimis nepraeina arba tampa vis dažnesnis, tuomet tėvai turėtų kreiptis į specialistus. Bendrus patarimus dėl dienos ir miego režimo, streso įveikimo gali suteikti bendrosios praktikos gydytojas. Jei kyla įtarimų dėl to, kad naktinis vaikščiojimas gali būti kokios nors ligos simptomas, vaiką turėtų konsultuoti vaikų ir paauglių psichiatras. Gali būt rekomenduojama profesionali psichologo pagalba.