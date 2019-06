Vilniaus universitetas dalyvauja kuriant regioninę gyvybės mokslų strategiją

Gyvybės mokslai yra viena perspektyviausių ir konkurencingiausių mokslo sričių, bet norint užtikrinti šios srities plėtrą reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas. Vilniaus (VU) universitetas įsitraukia į Vidurio ir Rytų Europos aljansą gyvybės mokslų srityje. Aljansas įgalins bendradarbiavimą tarp 10 mokslo ir studijų institucijų iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos, Kroatijos, Slovakijos ir Vengrijos. Pagrindiniai aljanso šalių tikslai – aukšto lygio moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir bendra strategija gyvybės mokslų srityje.

Spalio mėnesį VU sukvies visų aljanso mokslo ir studijų institucijų atstovus į Vilnių. Planuojama pasirašyti memorandumą ir įsteigti gyvybės mokslų srities asociaciją „Alliance4Life“. Susitarimo šalys taip pat nubrėš tolesnio bendradarbiavimo gaires ir viziją, kaip šis regionas gali stiprėti ir augti.

VU kartu su Masaryko universitetu (Čekija), Šv. Anos universitetine ligonine (Čekija), Slovakijos mokslo akademijos Biomedicininių tyrimų centru, Lodzės medicinos universitetu (Lenkija), Zagrebo universiteto Medicinos mokykla (Kroatija), Tartu universitetu (Estija), Latvijos organinės sintezės institutu, Liublianos universitetu (Slovėnija), Semmelweiso universitetu (Vengrija) dalyvauja programos „Horizon 2020“ projekte „Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in the European Union“.