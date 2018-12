Vilniaus universitetas prisidės prie verslumo ugdymo programos

Remiantis „Eurostat“ duomenimis, 2016 m. Europos Sąjungos šalyse buvo 4,219 milijono bedarbių jaunų piliečių, o jaunimo nedarbingumas siekė 18,6 procento. Tyrimai rodo, kad jaunų piliečių minkštosios kompetencijos turi didelę reikšmę jų tolesniam įsidarbinimui. Viena pagrindinių minkštųjų kompetencijų – verslumas, pabrėžiantis augimą, užimtumą ir asmeninį tobulėjimą. Verslumas ir iniciatyvumas yra svarbūs švietimo ir mokymosi visą gyvenimą siekiniai Europos Sąjungos strategijose. Nuo 2009 m. verslumas yra įtrauktas į nacionalines profesinio mokymo programas daugumoje Europos šalių.

Vis dėlto verslumo ugdymas nėra įtrauktas į visas profesinio ugdymo sistemos sritis, mokymo metodai nėra efektyvūs, trūksta praktinių verslumo įgūdžių diegimo, dėstytojai neturi pakankamai kompetencijų, verslumas nėra susijęs su specifiniu profesiniu mokymu. Profesinio mokymo ir lavinimo specialistai Lietuvoje, Portugalijoje, Latvijoje, Turkijoje jaučia poreikį suformuluoti nacionalinę Verslumo kompetencijų sklaidos programą.

Vilniaus universitetas (VU), kaip vienas iš dvejų metų trukmės „Erasmus+“ verslumo kompetencijų ir gebėjimų stiprinimo programos projekto „VESVET- Level 5 for Validation of Entrepreneurship Skills through Interactive Learning Sets in VET“ (VESVET) partnerių, konsultuos visus projekto partnerius sklaidos ir kokybės klausimais įgyvendinant projekte iškeltus tikslus. VESVET projekto partneriai: įmonės IMOTEC (Lietuva) ir BLINC (Vokietija), Vilniaus universitetas ir Notingemo Trento universitetas (Didžioji Britanija), keturios profesinės mokyklos iš Lietuvos, Latvijos, Portugalijos ir Turkijos. Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko šių metų lapkričio 20–21 d.

Pagrindinis VESVET projekto tikslas – didinti profesinio rengimo studentų įsidarbinimo galimybes gerinant jų verslumo kompetencijų ugdymą profesinio mokymo įstaigose.

VESVET projekto rezultatai apims profesinio mokymo įstaigoms ir universitetams naudingas priemones ugdant jaunimo verslumo kompetencijas ir dėstytojų taikomus metodus:

* verslumo kompetencijų ugdymo ir vertinimo metodikos sukūrimą;

* interaktyvios pagalbos priemonės sukūrimą – praktinį vadovą dėstytojams su įterptais vaizdo scenarijais, kurie papildys verslumo mokymo kursus;

* žaidimų pagrindu sukurtus mokymus, padėsiančius dėstytojams ugdyti studentų verslumo kompetencijas.

Visi rezultatai bus pateikti VESVET projekto partnerių kalbomis (lietuvių, vokiečių, latvių, turkų, portugalų ir anglų).

Norinčius gauti daugiau informacijos apie projektą kviečiame susisiekti su VU VESVET projekto vadove dr. Kristina Jakutyte-Anciene ir prisijungti prie VESVET projekto Linkedin grupės.

Straipsnyje esanti informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.