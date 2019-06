Vilniaus universitete lankysis Jeilio universiteto prezidentas Peteris Salovey‘us

Vilniaus universitete (VU) lankysis Jeilio universiteto (JAV) prezidentas prof. Peteris Salovey‘us. Išskirtinio vizito metu profesorius skaitys viešą paskaitą „Emocinis intelektas laboratorijoje, darbe ir klasėje“ (angl. Emotional Intelligence in the Lab, Workplace, and Classroom).

Lietuviškų šaknų turintis žymus amerikiečių psichologas savo akademinį kelią pradėjo Stanfordo universitete (JAV), kuriame 1980 m. įgijo psichologijos bakalauro ir sociologijos magistro laipsnius. Kiek vėliau Jeilio universitete toliau gilino psichologijos žinias ir 1986 m. įgijo mokslų daktaro laipsnį.

Daugiau nei tris dešimtmečius tęsiantis savo karjerą Jeilio universitete, prof. P. Salovey’us yra parašęs dešimtis knygų, kurios buvo išverstos į 11 kalbų. Mokslininkas domisi ryšiais tarp įvairių emocijų, sveikatos komunikacija ir sveikatos elgsena koncentruodamasis į emocinio intelekto svarbą.

Prof. P. Salovey‘us laikomas emocinio intelekto mokslinių tyrimų srities pradininku. Kartu su kitu amerikiečių psichologu Johnu D. Mayeriu jis pasiūlė emocinį intelektą traktuoti kaip atskirą pažinimo gebėjimą, susijusį su bendruoju intelektu. Remiantis šia idėja buvo sukurtas emocinio intelekto modelis, kurį sudaro keturi gebėjimai: emocijų identifikavimas, emocijų naudojimas išreiškiant mintį, emocijų supratimas ir emocijų valdymas. Šis modelis tapo emocinio intelekto sistemos pagrindu.

2013 m. tapęs Jeilio universiteto prezidentu, prof. P. Salovey‘us skatina novatorišką mokymąsi viename geriausių Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų ir stiprina partnerystę ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą su daugeliu pasaulio šalių. Kartu jis siekia suteikti žmonėms kuo daugiau galimybių mokytis Jeilio universitete, nepriklausomai nuo to, kokia yra jų finansinė padėtis ir galimybės.

Vieša prof. P. Salovey‘aus paskaita vyks birželio 21 d. 13 val. VU Mažojoje auloje (Universiteto g. 3).