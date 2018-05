Vilniaus universitete lankysis socialinės politikos ekspertas P. Vanhuysse

Gegužės 22–23 d. Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakultete lankysis Pietų Danijos universiteto Gerovės valstybės tyrimų centro bei Politikos mokslų ir viešojo valdymo katedros profesorius Pieteris Vanhuysse.

Mokslininko atliekami tyrimai yra tarpdisciplininiai, apimantys tokias sritis kaip socialinė politika, politologija, sociologija, ekonomika, demografijos mokslai ir kt. Lygindamas gerovės valstybių politinę ekonomiką ir politinę sociologiją, jis daugiausia dėmesio skiria trims sritims: pensijų, žmogiškojo kapitalo ir demografinių pokyčių sąveikai; tarpgeneraciniam teisingumui ir kartų politikai senėjančioje visuomenėje; gerovės valstybės kapitalizmo įvairovei, ypač naujosioms Europos Sąjungos valstybėms narėms. P. Vanhuysse’s vieši pranešimai, ataskaitos, rekomendacijos daro didelę įtaką Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos viešosios politikos specialistams.

Vizito metu svečias skaitys atvirą paskaitą „Gerovės valstybės, teikiančios pirmumą vyresnio amžiaus žmonėms, į vaikus orientuotoje Europoje“. Besidomintys valstybės vykdoma socialine politika gegužės 22 d. 11 val. laukiami VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 9, Vilnius).

P. Vanhuysse susitiks su VU Filosofijos fakulteto mokslininkais, tyrinėjančiais senstančios visuomenės probleminius klausimus, demografinius pokyčius, gerovės valstybės veiksnius ir kt. Tikimasi aptarti vykdomų tyrimų kryptis ir galimas bendradarbiavimo formas.

Prof. P. Vanhuysse yra autorius ir bendraautoris daugiau nei 30 straipsnių, publikuotų tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose. Jis yra parengęs daugiau nei 45 leidinių skyrius, politinius pranešimus, tyrimus. Jo knyga „Divide and Pacify: Strategic Social Policies and Political Protests in Postcommunist Democracies“ (CEU Press, 2006) Amerikos sociologijos asociacijos buvo įvertinta kaip geriausia metų sociologinės politikos srities knyga. Prof. P. Vanhuysse dažnai kviečiamas dėstyti užsienio aukštosiose mokyklose, skaitė paskaitas daugiau kaip 30 universitetų.

Daugiau informacijos apie prof. Pieterį Vanhuysse