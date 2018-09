Vilniaus universitete – žymaus Japonijos biochemiko Makoto Suematsu paskaita

Rugsėjo 27 d. Vilniaus universitete (VU) viešės garbingas svečias – Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūros (angl. Japan Agency for Medical Research and Development, AMED) prezidentas dr. Makoto Suematsu. VU Gyvybės mokslų centre (R101 aud.) 14 val. jis skaitys viešą paskaitą „Aktyviųjų sieros junginių vėžiniuose audiniuose medžiagų apykaitos dešifravimas naudojant paviršiaus sustiprintą Ramano spektroskopiją (SERS)“ (angl. „Deciphering Metabolism of Reactive Sulfur Species in Cancer by Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Imaging“).

Paskaitoje Japonijos biochemijos profesorius pasakos apie paviršiaus sustiprintos Ramano (dar kitaip vadinamos virpesinės) spektroskopijos metodo panaudojimą metastazavusio vėžio formoms diagnozuoti.

SERS metodas dažniausiai yra taikomas naudojant koloidinius sidabro arba aukso nanodalelių tirpalus.

Pritaikius paviršiaus sustiprintą Ramano spektroskopiją (SERS) panaudojant unikalų aukso nanodalelių substratą (GNF-SERS), infraraudonąja lazerine spinduliuote galima vizualizuoti vėžį be jokių ženklinimo / dažymo procedūrų. GNF-SERS leidžia mokslininkams aptikti medžiagų apykaitos skirtumus tarp vėžinių ir šalia jų esančių audinių.

Profesorius Makoto Suematsu yra VU Medicinos fakulteto tarptautinio lygio patarėjas, o jo vadovaujama Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūra su Lietuva nuo 2017 m. bendradarbiauja retų nediagnozuotų ligų, onkologijos, jaunųjų biomedicinos mokslininkų mainų srityje.

Šias metais už aktyvų dvišalių Lietuvos ir Japonijos ryšių medicinos srityje skatinimą ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje dr. Makoto Suematsu buvo įteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.