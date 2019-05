Vilniaus universiteto kamerinis orkestras švenčia 40-metį

Gegužės 11 d. 18 val. Vilniaus universiteto kamerinis orkestras, vadovaujamas jo įkūrėjo, meno vadovo Pauliaus Bernardo Koncės ir dirigento Modesto Jankūno, Šv. Jonų bažnyčioje surengs koncertą, skirtą 40 metų jubiliejui paminėti, į kurį kviečiama visa Vilniaus universiteto bendruomenė.

Orkestro įkūrimo data laikomi 1979 m., kai universitetas šventė 400 metų jubiliejų. Tuo metu Balio Dvarionio muzikos mokykloje dirbęs P. B. Koncė matė besikeičiantį universiteto veidą.

„Jį atstatė, švarino. Iš Šv. Jonų bažnyčios išnešė šiukšles ir įkūrė Mokslo muziejų. Erdvės pasidarė tuščios, joms reikėjo gyvybės, muzikinių garsų. Mūsų universitetas yra nuostabus baroko perlas, ir pagalvojau, kaip be šitos muzikos jie gyvens. Pakviečiau keturis žmones groti ir jie visi patikėjo, kad tai galima padaryti. Tai buvo medikas prof. Eugenijus Gefenas (smuikas), ekonomistė Birutė Grikinytė (fleita), medikė Lina Gumbaragytė Stakišaitienė (klavesinas) ir Dainius Lasauskas (violončelė)“, – taip apie kvarteto įkūrimą radijo laidoje „Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite“ pasakojo dirigentas bei fleitininkas P. B. Koncė.

Ekonomistė B. Grikinytė prisipažįsta, kad studijų metais norėjo tęsti dar mokykloje pradėtą muzikinį kelią. „Muzikos mokykloje tik paskutiniais metais imi pajusti jau ne amato, bet tikro muzikavimo skonį, – sako pirmoji orkestro fleitininkė. – Pauliui užsiminus apie galimybę groti Vilniaus universitete, aš, žinoma, sutikau. Ir ne tik dėl to, kad pasiūlė mylimas mokytojas. Man buvo smagu, kad galėsiu muzikuoti toliau. Be to, drįstu pasakyti, kad grojimas orkestre buvo atsvara nuobodžioms ekonomikos studijoms.“

Kiekvienais metais į kolektyvą ateidavo ir jame likdavo po keletą muzikantų. Dabar jau išaugusiame orkestre yra groję per 136 įvairių specialybių universiteto studentų; surengta daugiau kaip 800 koncertų, įvaldytas gausus įvairių žanrų repertuaras nuo baroko iki populiarios šiuolaikinės muzikos, išleisti keturi įrašų leidiniai, nemaža rečiau skambančių kūrinių įrašyta Lietuvos radijo fondams.

2017 m. orkestras pripažintas geriausiu kolektyvu Pasaulio orkestrų festivalyje Vienoje, jam įteiktas Aukso prizas ir specialus Garbės diplomas. Ta proga aukščiausiu jaunatviško muzikavimo įvertinimu tapo galimybė koncertuoti garsiojoje Vienos muzikų draugijos „Musikverein“ Auksinėje salėje.

Per 40 metų Vilniaus universiteto kamerinio orkestro atliekama muzika skambėjo įvairiuose pasaulio kampeliuose: nuo Meksikos iki Maskvos, skersai ir išilgai Europos žemyne, Mechiko, Jerevano, Upsalos, Bolonijos, Hagos, Ženevos, Paryžiaus, Rygos, Maskvos, Venecijos, Romos, Sank Peterburgo, Maltos, Budapešto bažnyčiose ir koncertų salėse, o praėjusią vasarą orkestro atliekama muzika pasiekė net Šanchajų ir Pekiną. Muzikantai išvyksta ir į artimesnes koncertines misijas – mažų Lietuvos miestelių bažnyčias, dvarus, kur sulaukia vietinių bendruomenių susižavėjimo. Orkestro kultūriniam gyvenimui labai svarbus bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto akademiniais chorais – kartu parengiamos įspūdingos programos, sukviečiančios daugybę žmonių ant scenos. Taip orkestras įvykdo savo misiją – skleisti klasikinės muzikos žinią ir leisti tobulėti jauniesiems muzikantams.

Orkestro repertuaras išsiskiria spalvingumu. Koncertuose skamba stambios formos baroko bei klasicizmo šedevrai, romantizmo laikotarpio muzika ir net nuotaikingos pramoginės pjesės. Tai atsispindės ir jubiliejiniame koncerte – skambės Venecijos genijaus A. Vivaldi „Concerto grosso d-moll“, G. F. Handelio „Siuita D-dur trimitui, styginiams ir bosui“, V. A. Mozarto Motetas „Exsultate, Jubiliate“, A. Salieri „Sinfonija Veneciana“, XX a. pr. italų kompozitoriaus O. Respighi, šių dienų kompozitoriaus K. Jenkinso muzika. Taip pat nuskambės kiekvienam lietuviui artimi ir iki širdies gelmių žinomi M. K. Čiurlionio ir J. Naujalio kūriniai.