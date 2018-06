Vilniaus universiteto leidykla priimta į Europos universitetų leidyklų asociaciją

Europos universitetų leidyklų asociacijos 2018 m. birželio pradžioje organizuotame tarptautiniame seminare apie standartų laikymąsi (Keeping up with the standards) dalyvavo ir Vilniaus universiteto (VU) leidyklos atstovai – leidyklos direktorius Arūnas Gudinavičius ir mokslo periodikos vadovas Vincas Grigas. Rygos technikos universitete (RTU) vykusį seminarą atidarė RTU mokslo prorektorius Talis Juhna.

Europos universitetų leidyklų asociacija (Association of European University Presses, AEUP, https://www.aeup.eu/) – organizacija, siekianti kurti glaudesnius tarpusavio ryšius, bendradarbiauti ir dalytis žiniomis bei bendrai spręsti svarbius klausimus, iškylančius šiuo permainingu leidybos laikotarpiu. Asociacija vienija 29 tikruosius narius ir šešis asocijuotus (nariai, kurie nėra tiesiogiai susiję su universitetais, tačiau leidžia akademinę literatūrą) narius. Veikloje dalyvauja vidutinio dydžio universitetai iš Vakarų (Amsterdamo, Hamburgo, Leideno, Liuveno, Getingeno, Groningeno, Liverpulio ir kitų universitetų leidyklos), Centrinės ir Rytų (Masaryko, Tartu, Talino, Rygos technikos universitetų leidyklos) bei Šiaurės (Stokholmo, Tamperės universitetų leidyklos) Europos bei viena ne Europos – Jerevano (Armėnija) universiteto leidykla.

Akademinės leidybos sektoriuje sėkminga veikla daugiausia priklauso nuo procesų ir darbo eigos vientisumo bei sklandumo. Tokioje veikloje naudojama daugybė įvairių standartų, ypač techninių, ir tokių standartų naudojimas daugeliu atvejų yra efektyvus. Seminare buvo diskutuota, ar visi standartai tikrai svarbūs universitetų leidykloms. Ar yra atskirų šalių ar bendruomenių standartų? Kokios leidybos sistemos, taip pat įgūdžiai ir ištekliai reikalingi jiems įgyvendinti? Kokie platinimo kanalai ir tinklai šiame globalizuotame skaitmeniniame moksliniame pasaulyje yra efektyviausi? Dalyviai aptarė savo gerosios praktikos pavyzdžius, dalinosi jų pritaikymo akademinėje leidyboje patirtimi.

Seminare AEUP valdybos pirmininkė Margo Bargheer pranešė apie AEUP valdybos sprendimą priimti VU leidyklą tikruoju AEUP nariu.

Seminare dalyvavo ir PKP (Public Knowledge Project) atstovė Bozana Bokan. PKP yra universitetinė iniciatyva, kurianti (nemokamą) atvirojo kodo programinę įrangą (tokią kaip Open Journal Systems, Open Monograph Press, Open Conference Systems) ir atliekanti mokslinius tyrimus, kuriais siekiama pagerinti mokslo publikavimo kokybę ir sklaidą.

Kitas Europos universitetų leidyklų asociacijos narių susitikimas – Frankfurto knygų mugėje, 2018 m. spalio mėn., kur asociacija planuoja pristatyti bendrą stendą.