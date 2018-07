Vilniaus universiteto leidykla pristato: „Jaunimas istorijos skersvėjuose“

Vilniaus universiteto (VU) leidykla kviečia susipažinti su ilgametės VU Komunikacijos fakulteto docentės dr. Žiedūnės Zaveckienės kelsi dešimtmečius trukusiu knygotyriniu darbu – monografija „Jaunimas istorijos skersvėjuose. Lietuvos jaunimo spauda 1918–1940 metais“.

Gausiais archyviniais ir dokumentiniais šaltiniais paremta monografija skirta 1918–1940 m. Lietuvos jaunimo spaudos istorijai, joje analizuojama periodika, knygos, brošiūros ir smulkioji spauda. „Susipažinta su 600 Lietuvos jaunimo periodinių leidinių, o įskaitant įvairius mokyklų ir kitus laikraštėlius, jų gali būti priskaičiuota iki 800. Tai sudaro beveik trečdalį tuo metu leisto 2451 periodinio leidinio“, – sako autorė. Jos teigimu, knygoje nagrinėjama jaunimo spauda buvo leidžiama labai sudėtingu Lietuvos istorijai laikotarpiu. „Tai Lietuvos paskelbimo nepriklausoma valstybe ir formavimosi metas“, – pabrėžia Ž. Zaveckienė.

To meto spauda atspindėjo jaunimo gyvenimo ir buities problemas, socialinę struktūrą, nulėmusią ir spaudos diferenciaciją. Knygoje pateikiama žinių ne tik apie leidinius, bet ir jų redaktorius, leidėjus, autorius, leidinių dailininkus, bendradarbius, žmones, nusipelniusius formuojant įvairiapusę jaunimo pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdą, stiprinant Lietuvos nepriklausomybę.

Monografiją sudaro keturi pagrindiniai skyriai. „Pirmajame skyriuje nagrinėjama įtakingiausia Lietuvos jaunimo spauda, atstovavusi valdančioms politinėms jėgoms. Antrajame – draudžiama kairioji ir opozicinė Lietuvos jaunimo spauda. Trečiajame – kita jaunimo spauda Lietuvoje, ketvirtame skyriuje pateikiami pagrindiniai biografiniai faktai apie Lietuvos jaunimo spaudos leidėjus ir atskleidžiami jų likimų paradoksai“, – sako Ž. Zaveckienė.

Išanalizavusi 1918–1940 metų Lietuvos jaunimo spaudą, monografijos autorė konstatuoja, kad ji ėjo visą nagrinėjamą laikotarpį, bet gausiau pradėta leisti tik 1919 metais. „Jaunimo spauda buvo įvairi, žvelgiant į leidinių fasadą: tai periodika, knygos, brošiūros, atsišaukimai, plakatai, lapeliai. To laikotarpio jaunimo periodinių leidinių negalima aiškiai suskirstyti į laikraščius ir žurnalus šiuolaikine prasme. Dauguma jų buvo didelių sąsiuvinių formato, minkštais viršeliais arba be jų, leidžiami nereguliariai, kartą per mėnesį ar kas dvi savaites“, – sako Ž. Zaveckienė.

