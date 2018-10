Vilniaus universiteto leidyklos knygos Frankfurto knygų mugėje

Spalio 10–14 d. vykusioje 70-ojoje Frankfurto knygų mugėje šiemet pirmą kartą dalyvavo ir Vilniaus universiteto (VU) leidykla. Ji kartu su Lietuvos leidėjų asociacija ir leidyklomis „Alma Littera“, „Tikra knyga“, „Lapas“ bei „Dominicus Lituanus“ atstovavo Lietuvai ir tarptautiniame renginyje pristatė leidyklos autorių knygas.

Mugės metu vyko leidyklos atstovų susitikimai su esamais (Association of European University Presses, CNKI Scholar, CrossRef) bei potencialiais partneriais (Ingram Publisher Services LLC, World Scientific Publishing Co Pte Ltd. Ir kt.), patirties pasikeitimai su panašiomis leidyklomis (Stockholm University Press, KIT Scientific Publishing, Leiden University Press, Masaryk University Press, Universitätsverlag Göttingen, University of Tartu Press ir kt.).

Specialiai Frankfurto knygų mugei parengtas ir atspausdintas Vilniaus universiteto leidyklos knygų katalogas (2017-2018 vasara). Viena iš Vilniaus universiteto leidyklos knygų buvo pastebėta ir Frankfurto mugės organizatorių – knygos „Šiuolaikinės medijos ir informacija. Požeminiai garažai Google karalystėje“ viršelio nuotrauka buvo patalpinta oficialiojoje Frankfurto knygų mugės Instagram paskyroje.

Frankfurto knygų mugė (vok. Frankfurter Buchmesse) yra svarbiausias pasaulyje leidybos verslo susibūrimas, taip pat puikus socialinis, kultūrinis renginys. Pagrindiniai parodos sektoriai: spausdintinės, elektroninės, garso knygos bei periodiniai leidiniai, prekyba autorinėmis teisėmis ir licencijomis, švietimas ir menas, filmai ir žiniasklaida, kūrybinės industrijos ir kt. Kasmet knygų mugėje lankosi tūkstančiai leidybos ekspertų, rašytojų, kultūros lauko atstovų iš viso pasaulio. Šiemet beveik savaitę vykusioje renginyje dalyvavo 7 000 dalyvių iš 105 šalių.