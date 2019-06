Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: „Filosofinė kino filmų prigimtis. Andrejaus Tarkovskio kinematografija“

Vilniaus universiteto (VU) leidykla kviečia susipažinti su VU Komunikacijos fakulteto docento dr. Andriaus Gudausko knyga – mokomąja priemone „Filosofinė kino filmų prigimtis. Andrejaus Tarkovskio kinematografija“.

„Kino režisierius A. Tarkovskis (1932–1986) yra chrestomatinis filosofinio kino atstovas, tebedarantis įtaką visai šiuolaikinio kino evoliucijai. Išskirtinis jo estetikos bruožas – ilgos, nepertraukiamos panoramos. Režisieriaus sukurti ilgi kino planai filmuose „Nostalgija“ ir „Aukojimas“ išgrynina pačią kino esmę – nepertraukiamo judėjimo dinamiką. Režisieriaus nuomone, kine gali nebūti netgi aktorių, montažo kaip kino kadrų karpymo ir suderinimo instrumento, kinas galėtų išsiversti net be garso takelio muzikinių intarpų. Taigi kinas, jo teigimu, galėtų apsieiti be dalykų, be kurių klasikinis kinas apskritai neįsivaizduojamas“, – įvade teigia knygos autorius doc. dr. A.Gudauskas.

Šiame leidinyje, pasak autoriaus, skaitytojai trumpai supažindinami su kino medijos turinio filosofinėmis paradigmomis ir jų kaita nuo klasikinio iki moderniojo kino susiformavimo. Svarstant atskleidžiama, kad kino medija, būdama glaudžiai susijusi su įvairiomis informavimo ir mąstymo formomis, išgyveno evoliucinį progresą. Remiantis G. Deleuze’o kino konceptais, analizuojami vieno garsiausių pasaulyje režisieriaus A. Tarkovskio kūriniai. Susikoncentravus į reikšmingą ženklų kinematografą, siekiama giliau ir iš esmės pažinti autorinio kino kūrybos mįsles.

Formaliai metodinė priemonė suskirstyta į dvi dalis – teorinę („Filosofinės kino medijų paradigmos: nuo klasikinio iki moderniojo kino“) ir praktinę („A. Tarkovskio kinematografija ir filmų analizė“). Šios dalys suskirstytos į aštuonis skyrius ir du poskyrius, kurie išdėstyti nuosekliai, yra susiję ir atitinka studijuojamo dalyko temas. „Taigi teorinėje šios metodinės priemonės dalyje kino medijų fenomenas pristatomas teoriniu lygmeniu, iš esmės fiksuojant jo sankirtą su filosofija, o praktinėje dalyje, analizuojant A. Tarkovskio filmus, parodoma, kaip kinematografija gali būti „atrakinama“ pasitelkiant filosofinę prieigą“, – sako dr. A. Gudauskas.

Mokomoji priemonė „Filosofinė kino filmų prigimtis. Andrejaus Tarkovskio kinematografija“ pirmiausia bus naudinga Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistrantūros studijų programos „Analitinė žurnalistika“ studentams ir visiems, kurie analizuoja kino filmus ir stengiasi atskleisti jų prasmę.

Knyga išleista elektroniniu PDF formatu, ją atsisiųsti galima čia.