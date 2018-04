Lietuvoje sparčiai vystosi maisto alergija genetiškai svetimiems produktams

Didėjant aplinkos užterštumui ir keičiantis gyvenimo būdui alergijos problema tampa vis aktualesnė. Naujausių tyrimų duomenimis, Europoje alerginės ligos yra labiausiai paplitusi lėtinė patologija, jos dažnis visuomenėje didėja. Prognozuojama, kad išlikus dabartinėms sergamumo tendencijoms apie 2020 m. kas antras Europos (ir kitų intensyvios pramonės kraštų) gyventojas sirgs bent viena alergine liga – alerginiu rinitu, egzema, maisto alergija, astma ar kt.

Didėjantys alergijos mastai siejami su gerėjančia mityba, daug baltymų turinčiu sočiu maistu, šiandieniniu komfortu, pavyzdžiui, sandaresnėmis patalpomis, ir didėjančiu aplinkos užterštumu.

Europos Sąjunga (ES) oficialiai išreiškė susirūpinimą augančiu alerginių susirgimų paplitimu ir nurodė būtinybę imtis jų kontrolės ir prevencijos valstybių ir regiono mastu.

Lietuvoje alergijos nėra labai paplitusios

Per metus pas alergologus (Lietuvoje jų yra apie 40) apsilanko vidutiniškai apie 1 proc. visų Lietuvos gyventojų. Palyginti su kitomis Europos šalimis, tai nėra didelis skaičius. Tikėtina, kad jis būtų dar mažesnis, jeigu patys pacientai sugebėtų identifikuoti pagrindinius alergijos požymius ir į gydytojus kreiptųsi tik tada, kai jie pasireiškia, o ne tada, kai atsiranda nedideli bėrimai ar paraudimai.

Sergamumas alerginėmis ligomis didėja ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje sergamumas alerginiu rinitu yra 61 proc. Tuo tarpu Lietuvoje, pagal statistiką, sergamumas šia alergine liga – 8 proc.

Kol kas neturime tikslių duomenų, koks bendras sergamumas alerginėmis ligomis yra mūsų šalyje. Manoma, kad Lietuvoje jis yra 10 kartų mažesnis nei Europoje. Aišku viena – alergijų pas mus nemažėja, bet ir katastrofiškai nedidėja.

Žinoma, kad alergiją net iki 85 proc. lemia genetiniai veiksniai. Alerginės ligos turi banguojamąjį pobūdį, todėl kartais sakoma, kad vaikai alergijas išauga, tačiau gali būti, kad šie genai tik užslopinami ir pasireikš antroje kartoje arba visai nepasireikš.

Vaikai yra labiausiai linkę į alergiją maistui, o kitomis alergijos formomis žmonės serga nepriklausomai nuo jų amžiaus. Šiuo metu atliekamo tęstinio „EuroPrevall“ (angl. The Prevalence, Costs, and Basis of Food Allergy across Europe) tyrimo metu siekiama išsiaiškinti maisto alergijos paplitimą Europoje.

Lietuviai prisidėjo prie istorinio alergijų tyrimo

Jau 2005 m. Vilniaus universiteto medikams kartu su Europos mokslininkais pavyko įgyvendinti didžiulį integruotą ES projektą „EuroPrevall“, tyrinėjantį maisto alergiją.

„EuroPrevall“ – tai tarpdisciplininis pasaulinis projektas, kuriame dalyvavo 17 ES šalių, Šveicarija, Islandija, Gana, Naujoji Zelandija, Australija, Rusija, Kinija ir Indija. Iš viso į projektą įsitraukė 67 jo partneriai, 15 klinikinių organizacijų ir šešios mažo arba vidutinio dydžio įstaigos, taip pat pagrindinės mokslinių tyrimų organizacijos, tiriančios alergijas Europoje.

Kadangi projekto metu buvo surinkta labai daug informacijos, gauti duomenys vis dar analizuojami, rengiamos mokslinės publikacijos. Pagrindinis „EuroPrevall“ uždavinys buvo nustatyti, kokie veiksniai (mitybos įpročiai, aplinkos veiksniai, pvz., žiedadulkės, namų dulkių erkės, mikroorganizmai) turi didžiausią įtaką maisto alergijos paplitimui ir ypatumams.

Taip pat buvo tiriami genetiniai veiksniai, paveldimumo įtaka, jų ryšys su alergija maistui. Įvertintas gyvenimo būdo, mitybos įpročių, gyvenamosios aplinkos ryšys su alergija maistui. Projektą sudarė trys dalys: maisto alergijos epidemiologija, maisto ir žiedadulkių alergenų sąsajos ir naujagimių kohortos tyrimas.

Pirmą kartą Lietuvoje surinkti naujagimių kohortos duomenys

„EuroPrevall“ naujagimių kohortos tyrimas buvo pirmasis pasaulyje, specialiai skirtas tik maisto alergijai. Jo metu buvo išsamiai analizuojama alergija maistui pirmaisiais gyvenimo metais, o tyrime iš viso dalyvavo 12 000 naujagimių ir jų šeimų devyniose Europos šalyse.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkai pirmieji suformavo ir ištyrė Lietuvos ir Rytų Europos alergiškų naujagimių kohortą. Ji atsidūrė tarp 20 Europos naujagimių kohortų.

Lietuvoje surinkti duomenys reikšmingai prisidėjo siekiant nustatyti maisto alergijos paplitimą visoje Europoje ir suteikiant reikšmingos informacijos apie Rytų Europos regiono ypatybes. Šios naujagimių kohortos tyrimas leido nustatyti ir palyginti patvirtintų alerginių reakcijų į maistą paplitimą tarp mažų vaikų devyniose Europos šalyse. Taip pat ištirta galimų lemiamų veiksnių maisto alergijos išsivystymui reikšmė – genetinis pagrindas, mamos mityba nėštumo metu ir maitinant krūtimi, maisto vartojimas po gimimo, infekcijos, psichosocialiniai ir aplinkos veiksniai.

Ši naujagimių kohorta suformuota kaip bendras daugiacentris devynių Europos regionų tyrimas. Berlynas (Vokietija), Lodzė (Lenkija) ir Vilnius (Lietuva) atstovavo centrinei Europai.

Kiekviena šalis į tyrimą turėjo įtraukti po 1500 naujagimių. Įtraukimo metu ir vaikams suėjus 12, 24 ir 30 mėnesių buvo pildomi klausimynai.

Įtariant pašalines reakcijas į maistą, tėvai atvykdavo į tyrimo centrus, kur buvo pildomas klausimynas, fizinio ištyrimo forma, atliekami ODM dažniausiems maisto alergenams (karvės pienui, kiaušiniams, kviečiams, sojoms, žemės riešutams, baltai žuviai) ir papildomai, jei specifinis maisto produktas buvo įtariamas pagal pasireiškusius simptomus, imamas kraujo serumo pavyzdys sIgE nustatyti ir atliekami genetiniai tyrimai abiem tėvams ir tiriamajam.

Šio projekto metu surinkti išsamūs duomenys apie Lietuvos naujagimių kohortą – motinos ligas, mitybą, maisto papildų ir vaistų vartojimą, kontaktą su tabako dūmais nėštumo, gimdymo metu ir žindant, taip pat išsamūs sociodemografiniai duomenys ir informacija apie laikomus naminius gyvūnus.

Pirmą kartą išsamiai nustatytas padidėjusio jautrumo maisto produktams ir alergijos maistui paplitimas Lietuvoje, išaiškinti rizikos veiksniai, galintys lemti alergijos maistui atsiradimą tarp kūdikių ir mažų vaikų.

Vaikai alergijas „išauga“ iki 3 metų

„EuroPrevall“ tyrimų metu nustatyta, kad mūsų šalyje alerginėmis ligomis serga 28 proc. 7–10 metų amžiaus vaikų, alergiškų mokyklinio amžiaus vaikų yra apie 15–20 proc., o naujagimių – apie 7 proc. Lietuvos šeimose alergija maistui dar nėra labai paplitusi – ji būdinga iki 5–10 proc. šeimos narių.

Analizuojant bendrą maisto alergijos paplitimą paaiškėjo, kad dauguma maisto alergijų yra „išaugamos“ iki 3 metų amžiaus. Tyrimų duomenys patvirtino, kad padidėjęs jautrumas maistui pasiekia piką pirmaisiais gyvenimo metais.

Tiriant kūdikius iki 1 metų, iš 43 simptomus turinčių kūdikių, tik karvės pienui buvo įsijautrinę 11 (26 %), tik kiaušiniams – 8 (19 %), tik kviečiams – 1 (2 %) kūdikis. Kartu ir pienui ir kiaušiniams jautrūs buvo 12 (28 %) kūdikių, kiti 10 (23 %) buvo įsijautrinę keliems ir daugiau maisto alergenų.

Vaikams kiek paaugus alergija maistui padažnėjo, tačiau nesiekė Europos vidurkio. Įsijautrinimas maisto alergenams Lietuvoje buvo nustatytas 1,5 % (23 iš 1558) 12–18 mėnesių amžiaus vaikų, iš jų didžiausias jautrumas – karvės pienui (52 %) ir kiaušiniams (62 %). Jautrumas kviečiams, žuviai ir žemės riešutams buvo patvirtintas vos keliems vaikams atskirai, sojai buvo įsijautrinęs vienas vaikas. Iš viso šioje kohortoje sensibilizacija nustatyta 4,2 % simptomus turėjusių vaikų iki 18 mėnesių amžiaus (66 iš 1558).

„EuroPrevall“ tyrimai Lietuvos alergiškų naujagimių kohortoje vyksta iki šiol. Pirmiesiems tirtiems naujagimiams dabar jau yra 10 metų.

Didėja įsijautrinimas genetiškai svetimiems produktams

Didėjantys alergijos mastai siejami su gerėjančia mityba, daug baltymų turinčiu sočiu maistu, šiandieniniu komfortu, pavyzdžiui, sandaresnėmis patalpomis, ir didėjančiu aplinkos užterštumu. Alergijai palanki ir ilgėjanti gyvenimo trukmė. Dėl medicinos pasiekimų dabar išgyvena ir silpnos sveikatos žmonės, kurie anksčiau mirdavo, todėl giminėje kaupiasi visi „blogieji“ genai. Net ir neturint alergijos genų galima įgyti alergiją cheminėms medžiagoms ir vaistams, jeigu juos ilgai vartojame. Tačiau tokia alergija išsivysto ne kiekvienam.

„EuroPrevall“ naujagimių kohortos tyrimai buvo tęsiami iki pat 2017 m. Naujausi duomenys dar nėra išsamiai išanalizuoti, tačiau iš preliminarių tyrimo rezultatų matome, kad tarp Lietuvos vaikų sparčiai didėja jautrumas sezamui. Taip pat sparčiai vystosi maisto alergija genetiškai mūsų šalies vaikams svetimiems produktams – žemės riešutams, salierams, kiviams ir kitiems egzotiniams vaisiams.

Naujausi naujagimių ir kūdikių maisto alergijos tyrimo rezultatai leis anksti atpažinti ir nustatyti alergines ligas, o jų prognozavimas padės sumažinti tokių lėtinių ligų kaip astma, egzema, atopinis dermatitas vystymąsi. Galutinis tikslas – sukurti moksliškai pagrįstą alergiškų Lietuvos naujagimių registrą.