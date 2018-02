Vilniaus universiteto rektoriui suteiktas garbės daktaro vardas

Vasario 9 d. Gruzijoje Vilniaus universiteto (VU) rektoriui prof. Artūrui Žukauskui suteiktas Ivane Javakhishvili valstybinio universiteto Tbilisyje (TSU) garbės daktaro vardas.

„Priimdamas šį garbės daktaro laipsnį jaučiuosi išties labai pagerbtas. Vilniaus universitetas, jau 13 metų būdamas Tbilisio valstybinio universiteto partneriu, galėjo iš arti stebėti kolegų augimą ir nesustabdomą progresą. Prasminga šio universiteto auklėtinių veikla svariai prisidėjo prie šalies ir regiono raidos. Prieš 100 metų Gruzija, kaip ir Lietuva, sėmėsi jėgų iš tikėjimo, kad laisvas ir išsilavinęs žmogus visada yra stipresnis nei priešiškos aplinkybės, kurios tuo metu jį dažnai apsupdavo. Tikiuosi, kad ši per šimtmetį surinkta patirtis bus panaudota kuriant kažką išskirtinio, naudingo ir prasmingo“, – sakė A. Žukauskas, priimdamas garbės daktaro insignijas.

Garbės daktaro vardas VU rektoriui suteiktas už jo aktyvų bendradarbiavimą su TSU ir indėlį plėtojant šio universiteto tarptautiškumą. Bendradarbiavimas tarp VU ir Gruzijos universiteto prasidėjo 2005 m., kai šios dvi institucijos pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį. Kiekvienais metais daugėja TSU studentų, norinčių studijuoti VU, ir kasmet iš VU studijuoti į Gruziją išvyksta apie 6 studentus, be to, vykdomi akademinio personalo mainai pagal „Erasmus+“ programą.

Vizito Tbilisyje metu VU rektorius dalyvavo ir simpoziume „Prospects of Higher Education: Recalling the Past and Exploring the Future“ (Session II), kuriame skaitė 10 minučių pranešimą „Just the Beginning of the Long Road: Conditions and a Viewpoint for the Quality of Higher Education“. Pranešime A. Žukauskas pabrėžė VU, kaip geriausios Lietuvos aukštosios mokyklos, vaidmenį šalies ir Europos kontekste, universiteto standartų vienodinimą su Europos aukštojo mokslo įstaigomis. VU rektorius nemažai dėmesio skyrė ir partnerystės, gerosios patirties perėmimo, orientavimosi į rezultatą ir strateginį valdymą svarbai.

Valstybinis Tbilisio universitetas, įkurtas 1918 m., yra pirmasis Gruzijos universitetas. 1989 m. buvo pavadintas įkūrėjo Ivane Javakhishvili vardu. Universitete yra 7 fakultetai, šiuo metu jame mokosi apie 22 tūkstančius studentų. TSU taip pat siūlo nemažai bakalauro ir magistrantūros studijų programų anglų kalba.