Vilniaus universiteto studentai Vyriausybėje pristatė Lietuvos įvaizdžio viešinimo strategiją

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto leidybos ir reklamos studijų programos trečiakursiai, dėstytojos Linos Jakučionienės paskatinti, kaip semestro baigiamąjį darbą parengė kūrybinę strategiją, skirtą Lietuvos įvaizdžio viešinimui gerinti, ir ją gruodžio 12 d. pristatė Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Ambicingos užduoties entuziastingai imtasi nuo semestro pradžios.

Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio grupei pristačius projektą, sulaukta daug pagyrimų: valdžios atstovai džiaugėsi studentų iniciatyva, gyrė už puikias idėjas ir įžvalgas. Patys studentai pripažįsta, kad projekto pradžioje nesklandumų tikrai būta, tačiau ši užduotis suteikė galimybę suvokti tikrąją komandinio darbo prasmę.

„Nors per kelerius studijų metus dažnai reikėdavo dirbti grupėmis, dar nebuvo tekę kurti tokio realiai apčiuopiamo projekto. Įgyvendindami šią užduotį suvokėme, ką iš tiesų reiškia komandinis darbas“, – dalijasi mintimis trečiakursiai.

Studentų pasirinktos strategijos idėja – Lietuvą pateikti per kiekvieno žmogaus poreikius – papildyta kūrybinės kampanijos šūkiu „Lithuania: where your needs come true“. Tokia koncepcija pasirinkta atlikus išsamią analizę, parodžiusią, kad lietuviai linkę pasauliui šalį pateikti akcentuodami tuos privalumus, kurie jiems atrodo esantys vertingiausi. Tuo tarpu studentai pasirinko kitokią kryptį – Lietuvą pateikti kaip šalį, kurioje gali būti patenkinami atvykstančiųjų iš skirtingų valstybių poreikiai. Atlikę interviu su asmenimis iš įvairių šalių, leidybos ir reklamos studentai išsiaiškino, kad žinios apie Lietuvą yra gana menkos.

Vyriausybės atstovai studentams pasiūlė savo idėjas pristatyti ir kitoms su Lietuvos įvaizdžiu bei turizmu dirbančioms valstybės institucijoms, todėl tikėtina, kad Vilniaus universiteto studentų atliktas darbas turės prasmingą tęsinį.