Vilniuje susitinka gyvybės mokslų srities lyderiai

Vilniaus universitetas (VU) kartu su studijų institucijomis iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos, Kroatijos, Slovakijos ir Vengrijos jungiasi į aljansą gyvybės mokslų srityje. Pagrindiniai aljanso šalių tikslai – aukšto lygio moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir bendra strategija gyvybės mokslų srityje.

Spalio 2-4 d. Vilniuje vyks visų 10 projekte dalyvaujančių institucijų susitikimas. Plenarinių sesijų ir tikslinių grupių susitikimų metu, institucijų atstovai nubrėš tolesnio bendradarbiavimo gaires ir viziją, kaip šis regionas gali stiprėti ir augti. Pagrindinis susitikimo akcentas – spalio 4 d. VU Mažojoje auloje įvyksiantis memorandumo, įsteigiančio gyvybės mokslo srities asociaciją „Alliance4Life“, pasirašymas.

Norėdami pasidalinti pasiekimais ir iššūkiais, su kuriais susiduria institucijos gyvybės mokslų srityje, projekto komanda yra parengusi visą tinklalaidžių seriją, kurios bus viešinamos ateityje. Tinklalaidžių kviečiame klausytis čia: http://alliance4life.ceitec.cz/news/new-alliance4life-podcast-series/

VU kartu su Masaryko universitetu (Čekija), Šv. Anos universitetine ligonine (Čekija), Slovakijos mokslo akademijos Biomedicininių tyrimų centru, Lodzės medicinos universitetu (Lenkija), Zagrebo universiteto Medicinos mokykla (Kroatija), Tartu universitetu (Estija), Latvijos organinės sintezės institutu, Liublianos universitetu (Slovėnija), Semmelweiso universitetu (Vengrija) dalyvauja programos „Horizon 2020“ projekte „Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in the European Union“.