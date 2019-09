Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Baltic Polymer Symposium 2019“

Rugsėjo 18–20 d. Vilniuje įvyko polimerų srityje dirbančių mokslininkų ir studentų lauktas tarptautinis renginys – konferencija „Baltic Polymer Symposium 2019“. Kaip atidarymo ceremonijoje pažymėjo konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas prof. Ričardas Makuška, „Baltic Polymer Symposium 2019“ – tai puiki proga jauniesiems mokslininkams ir doktorantams pristatyti savo mokslinius pasiekimus, pasidalyti patirtimi ir atrasti naujų bendradarbiavimo galimybių.

Vilniaus universiteto (VU) Teatro salėje susirinkusius dalyvius sveikino VU rektorius prof. Artūras Žukauskas. Jis atkreipė dėmesį, kad polimerai apima labai platų medžiagų spektrą ir, turint omenyje plastiko taršą bei globalinį atšilimą, tokio pobūdžio temos šiuo metu yra itin aktualios. Žodį tarė ir Lietuvos chemikų draugijos pirmininkas doc. dr. Rimantas Vaitkus. Visiems susirinkusiems jis linkėjo vaisingų diskusijų. Pastarųjų netrūko ne tik per konferencijos pertraukas, bet ir per bendras vakarienes, taip pat – per ekskursijas po VU ir Vilniaus senamiestį.

Tarptautinė konferencija „Baltic Polymer Symposium“ vyksta kasmet iš eilės Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje. Šiųmetinėje konferencijoje dalyvavo 110 mokslininkų ir doktorantų iš 11 šalių, didžiausios delegacijos – iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos ir Lenkijos. Per dvi konferencijos dienas perskaityti 8 kviestiniai pranešimai, 21 žodinis pranešimas, pristatyti 65 stendiniai pranešimai. Kviestinius pranešimus skaitė žymūs specialistai prof. P. Claessonas iš Karališkojo technologijos instituto (Švedija), prof. M. Giamberini iš Rovira i Virgili universiteto Taragonoje (Ispanija), prof. J. V. Gražulevičius iš Kauno technologijos universiteto, Latvijos medienos instituto direktorius dr. U. Cabulis, dr. M. Feldmannas iš kompanijos „Hexagon Purus GmbH“ (Vokietija) ir kt.

Kviestiniai pranešimai buvo naudingi ne tik polimerų chemijoje ar fizikoje besispecializuojantiems doktorantams, bet ir didelę patirtį turintiems mokslininkams, dirbantiems artimose srityse. Stendiniai pranešimai buvo pateikti dviejose sesijose, jų metu virė gyvos diskusijos. Geriausių savo sekcijose stendinių pranešimų autoriai buvo apdovanoti. Apdovanojimus pelnė Kauno technologijos universiteto doktorantė Akvilė Andziukevičiūtė-Jankūnienė, doktorantas iš Rygos technikos universiteto Oskaras Platniekas, Baltarusijos valstybinio universiteto atstovas Ivanas A. Berezianko ir mokslininkas iš Rovira i Virgili universiteto Bartoszas Tylkowskis.

Uždarant konferenciją organizacinio komiteto pirmininkas prof. R. Makuška pasidžiaugė, kad šis mokslininkų susitikimas buvo produktyvus ir sėkmingas, kad konferencijos mokslinis lygis kasmet auga, visi pranešimai yra įdomūs ir atspindintys naujausias polimerų mokslo tendencijas. Pasak profesoriaus, ypač džiugu, kad renginyje vyksta gyvos diskusijos, stendinių pranešimų salė primena dūzgiantį bičių avilį, panašiai kaip didelėse ir gilias tradicijas turinčiose tarptautinėse konferencijose.

Jau beveik 20 metų gyvuojančią tarptautinę konferenciją „Baltic Polymer Symposium 2019“ Lietuvoje organizavo VU, jam talkino Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos chemikų draugija. Jubiliejinė konferencija „Baltic Polymer Symposium 2020“ vyks Estijoje.

Konferencijos organizacinis komitetas dėkingas Lietuvos mokslo tarybai, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „Linea Libera“, UAB „Litnobiles“, UAB „Plastiksė“, UAB „Vildoma“, UAB „Neogroup“ ir informaciniam rėmėjui „Go Vilnius“, kurie finansiškai parėmė simpoziumo organizavimą.