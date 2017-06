VPT pranešimas universiteto bendruomenei

Informuojame, kad nuo 2017 m. birželio 28 d. (trečiadienio) 17:00 val. iki 2017 m. liepos 3 d. 24 val. (pirmadienio) neveiks Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – CVPIS).

Nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitus viešųjų pirkimų reglamentavimui, pirkimų vykdytojai apie pirkimus turės skelbti naudodami naujas skelbimų formas, be to, bus pakeistos ir ataskaitų formos bei atlikti kiti CVP IS modifikavimo darbai.

Tarnyba įspėja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus, kad CVP IS modifikavimo darbų laikotarpiu – nuo birželio 28 d. (trečiadienio) 17:00 val. iki liepos 3 d. 24:00 val. (pirmadienio) nebus įmanomi jokie veiksmai CVP IS (pavyzdžiui, techninių specifikacijų projektų viešinimas, visų pirkimo procedūrų vykdymas, paraiškų ar pasiūlymų pateikimas, susirašinėjimas ir pan.). Atsižvelgdami į tai, kad galimi trumpalaikiai techniniai nesklandumai ir pasibaigus šiam laikotarpiui, rekomenduojame nukelti viešųjų pirkimų procedūrų (kurių atlikimas buvo numatytas 2017-06-29 – 2017-07-03 laikotarpiu) vykdymą ne anksčiau kaip liepos 7 d.

Daugiau informacijos rasite Tarnybos tinklapyje www.vpt.lt .

Nuoširdžiai atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.