VU – atviras neįgaliesiems universitetas

Vilniaus universiteto (VU) Senatas patvirtino strategiją „Atviras neįgaliesiems universitetas“ ir jos įgyvendinimo veiksmų planą 2017–2020 m. Tai visiškai naujas žingsnis Lietuvoje, kai universiteto mastu priimamas ilgalaikis įsipareigojimas sistemingai dirbti atvirumo, prieinamumo neįgaliesiems didinimo srityje: VU visuose savo padaliniuose siekia sudaryti lygiavertes studijų ir darbo sąlygas negalią turintiems bendruomenės nariams.

Pasak VU Istorijos fakulteto IV kurso studento Grigo Sakalio, turinčio regėjimo negalią, jam svarbiausia, kad žmonės apskritai žinotų apie skirtingas negalias. Tam pritaria ir VU Gyvybės mokslų centro direktoriaus pavaduotoja studijoms doc. Ingrida Prigodina-Lukošienė. Jos manymu, strategijos įgyvendinimas universitete yra labai svarbus norint kuo plačiau paskleisti žinią apie gyvenimo su negalia ypatumus. „Tiek man, kaip bendruomenės narei, tiek padaliniui ir universitetui tokia strategija svarbi, nes skatina neįgaliuosius priimti kaip lygiaverčius bendruomenės narius, juos geriau suprasti ir įtraukti į universiteto gyvenimą, sudaryti vienodas mokymosi sąlygas. O tai prisideda ir prie visos visuomenės tolerantiškumo, atvirumo, supratimo apie neįgaliųjų gebėjimus, bendravimo ir jų priėmimo ypatumus. Negalios strategijos atsiradimas čia, universitete, rodo mūsų, kaip atviros, tolerantiškos bendruomenės pavyzdį, bendruomenės, kuri prisideda prie bendrosios dar 2010 m. Europos Komisijos patvirtintos Europos negalios strategijos“, – teigia I. Prigodina-Lukošienė.

Strategijos patvirtinimas universitete dar labiau paskatino toliau tęsti pradėtus darbus. Per šiuos metus pavyko įgyvendinti nemažai veiklų, skatinančių žmonių su negalia įtraukimą į universiteto gyvenimą. Po susitikimų su įvairiomis negalios organizacijomis buvo pateiktos rekomendacijas, kaip pagerinti VU fizinę aplinką negalią turintiems asmenims. Atsižvelgiant į jas, parengtas būtiniausių VU aplinkos pritaikymo darbų sąrašas, pradedami konkretūs veiksmai. Be to, specialiame renginyje, skirtame sensorinės negalios pažinimui, VU bendruomenės nariai turėjo galimybę išgirsti, kaip geriausiai pritaikyti mokymosi aplinką regos ar klausos negalią turintiems asmenims. Organizuoti panašius mokymus bendruomenės nariams, dėstytojams ir studentams planuojama nuolatos.

Ruošiantis naujiems mokslo metams, parengtas taktilinis VU senųjų rūmų kiemelių žemėlapis, kuris, tikimasi, padės geriau orientuotis regos negalią turintiems studentams. Artimiausiu metu bus pristatyta informacija dėstytojams, kuri padės pritaikyti paskaitas skirtingą negalią turintiems studentams. Nuolat dirbančios neįgaliųjų reikalų koordinatorės VU siekia išsiaiškinti studentų ir darbuotojų, turinčių negalią, poreikius – vykdomos apklausos, individualios konsultacijos.

Universitetas seka ir gerąja užsienio valstybių praktika, rodančia, kad studijuojant mokymosi sunkumai taip pat turėtų būti pripažįstami negalia. Tad gruodžio 4-ąją, visame pasaulyje minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną, VU kviečia į konferenciją „Mokymosi sunkumai aukštojoje mokykloje: kaip užtikrinti lygias galimybes studijuoti?“.