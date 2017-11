VU choras pasirodys Londono Šv. Pauliaus bažnyčioje

Lapkričio 4 d., šeštadienį, 19.30 val. Londono Šv. Pauliaus (St. Paul Covent Garden) bažnyčioje skambės lietuvių ir britų šiuolaikinė chorinė muzika. Koncertuos Vilniaus universiteto choras „Pro musica“ ir vienas geriausių Jungtinės Karalystės chorų „Joyful Company of Singers“. Britai atliks lietuvių, lietuviai – britų kompozitorių kūrinius, abu chorai drauge pristatys sudėtingus abiejų šalių autorių opusus ir sudainuos kelias lietuvių liaudies dainas. Koncertas bus puiki proga Didžiosios Britanijos sostinės klausytojams susipažinti su lietuvių muzika.

Pagrindiniais koncerto akcentais taps du kūriniai: koncertą pradėsiantis lietuvių autoriaus Vytauto Miškinio „Angelus autem Domini“ ir renginį vainikuosiantis šiuolaikinio britų kompozitoriaus Gabrielio Jacksono „O sacrum convivium“. Choro iš Londono atliekami taip pat skambės J. MacMillano ir T. O’Regano kūriniai, o lietuvių muzikai atstovaus D. Zakaro, A. Martinaičio, G. Svilainio bei L. Kairytės kūryba. Ši programa Lietuvos klausytojams jau buvo pristatyta prieš porą savaičių Vilniuje ir Molėtuose vykusiuose koncertuose.

„Atstovauti savo šaliai visuomet yra didelė garbė ir atsakomybė, o šį kartą britų ir lietuvių muzikos sugretinimas, regis, skatina dar didesnį susidomėjimą mūsų kultūra“, – sakė Vilniaus universiteto chorų vadovė Rasa Gelgotienė.

Pasak „Joyful Company of Singers“ choro įkūrėjo ir dirigento Peterio Broadbento, jo choras jau yra dainavęs mūsų kaimynų latvių P. Vasko ir E. Ešenvaldo, estų A. Pärto ir V. Tormio kūrinius, o koncertai Lietuvoje ir Londone bus jų artima pažintis su lietuvių muzika.

P. Broadbentas yra vienas žymiausių choro dirigentų Didžiojoje Britanijoje. Jis dirigavo kolektyvams „London Mozart Players”, „Divertimenti Chamber Orchestra“, „English Chamber Orchestra“, „City of London Sinfonia“, „Royal Philharmonic Orchestra“, „Southern Sinfonia“, „Guildford Philharmonic Orchestra“, „Apollo Voices“ ir „BBC Singers“, kuriuos dažnai galima išgirsti per radijo stotis „BBC Radio 3“ ir „Classic FM“. Choro vadovo darbas apima ir projektus užsienyje – Airijoje ir Vengrijoje. Pastarojoje 2016 m. dirigentas buvo apdovanotas išskirtiniu šalies medaliu.

Choras „Joyful Company of Singers“ įkurtas 1988 m. Kolektyvas tapo plačiai žinomas, kai 1990 m. laimėjo „Sainsbury’s“ Metų choro konkursą. Nuo tada „Joyful Company of Singers“ šlovė neblėso, per savo gyvavimo istoriją choras laimėjo įspūdingą pluoštą nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų. Jis dalyvavo pagrindiniuose Jungtinės Karalystės festivaliuose, koncertavo Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Lenkijoje.

Choras yra išleidęs per 25 kompaktines plokšteles. Nemenka jų dalis skirta šiuolaikiniams kompozitoriams, tarp kurių – F. Poulencas, S. Barberis ir V. Williamsas. Kolektyvas yra įrašęs muzikos, skirtos kino filmams, jo įrašai skamba tokiuose Londono simboliais tapusiais pastatuose kaip „Tower of London“ ir dangoraižis „Shard“. Ansamblio repertuaras itin platus – nuo XVI a. kūrinių iki šiuolaikinių kompozitorių opusų. Choro atliktų kūrinių sąraše – per 30 pasaulinių britų kompozitorių premjerų, jis yra užsakęs ir atlikęs tokių pasaulinių įžymybių kaip suomių kompozitorė Kaiaja Saariaho ir rusų kompozitorius Dimitrijus Smirnovas kūrinius.

VU choras „Pro musica“ Jungtinėje Karalystėje koncertuoja pirmą kartą. Nuo susikūrimo kolektyvas yra atlikęs 25 didelės apimties chorinės muzikos kūrinius, tarp kurių publikai plačiai žinomi J. S. Bacho, W. A. Mozarto, G. Verdi, L. van Beethoveno, A. Vivaldi, P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo ir kitų klasikų šedevrai, taip pat šiuolaikinių kompozitorių O. Gjeilo, K. Jenkinso ir D. Fanshawe opusai. Kolektyvas įgyvendino tarptautinius bendradarbiavimo projektus su daugelio Europos universitetų chorais ir parengė bendras programas su San Francisko, Rio de Žaneiro, Jakaterinburgo, Astanos bei kitų tolimų kraštų partneriais. Choro veikla pristatoma šešiose kompaktinėse plokštelėse.