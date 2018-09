VU chorų koncertas – nuo Bacho iki „Žiedų valdovo“

Rugsėjo 24 d., pirmadienį, 19 val. Šv. Jonų bažnyčioje trys Vilniaus universiteto (VU) chorai – „Pro musica“, „Virgo“ ir „Gaudeamus“ – suvienys jėgas įspūdingam naujojo sezono pradžios koncertui. Programoje – vokiečių baroko genijaus J. S. Bacho h-moll mišių dalys, šiuolaikiniai lietuvių bei užsienio kompozitorių kūriniai ir net kompozicijos iš kino filmo „Žiedų valdovas“. Taip pat skambės Stanisławo Moniuszko, Johno Tavenerio, Ryčio Mažulio, Donato Zakaro, Vaclovo Augustino kūriniai. Vargonuos Balys Vaitkus.

J. S. Bacho mišios h-moll, kurias koncerte atliks mišrus VU choras „Pro musica“, yra paskutinis kompozitoriaus stambios formos kūrinys, baigtas likus metams iki jo mirties. Jos vertinamos kaip vienas reikšmingiausių klasikinės muzikos pasiekimų. Šiuo kūriniu J. S. Bachas atvertė visiškai naują žanro puslapį ir padėjo pamatus XIX a. mišių rinkiniams.

Anot VU chorų vadovės Rasos Gelgotienės, imtis atlikti J. S. Bacho h-moll mišių dalis reikėjo drąsos, tačiau dabar ji džiaugiasi, kad, įdėjus daug darbo, šia muzika galima pamaloninti klausytojus. „Šis kūrinys – tai genijaus iššūkis tiek choristams, tiek dirigentams bei akompanuojantiems muzikantams. Mišių ritmas, tempas, polifonija, šuoliai ir viražai reikalauja begalinio susikaupimo, atidumo, atsidavimo, galiausiai – kantrybės ir netgi tikėjimo. Šios muzikos pažinimas buvo didelis džiaugsmas choristams, malonu juo pasidalinti su klausytojais“, – sakė R. Gelgotienė.

Kitas koncerto akcentas – kino filmo „Žiedų valdovas“ garso takelio ištraukos, kurias atliks mišrus VU choras „Gaudeamus“. Kompozicijas iš kino filmo choristai jau dainavo rugsėjį į Lietuvą atvykusiam „Žiedų valdovo“ aktoriui Johnui Rhysui-Daviesui, filme sukūrusiam nykštuko Gimlio vaidmenį. „Gaudeamus“ visą šio kino šedevro muziką Šv. Jonų bažnyčioje atliks šių metų gruodį kartu su orkestru iš Lvovo.

Merginų choras „Virgo“ koncerte giedos vilniečio kompozitoriaus St. Moniuszko mišių e-moll dalis. Įdomu paminėti, kad šis opusas prieš daugiau nei 150 metų sukurtas būtent VU Šv. Jonų bažnyčioje. Choristės taip pat pasirengusios publiką nustebinti lietuviško minimalizmo perlu – Ryčio Mažulio „Canon solus“.

Praėjęs sezonas VU chorams buvo įsimintinas ne tik gastrolėmis ir projektais su užsienio šalių chorais, konkursais, bet ir dalyvavimu didžiausiuose Lietuvos šimtmečio minėjimo renginiuose – Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremonijoje vasario 16-ąją Prezidentūros aikštėje, Šimtmečio dainų šventėje.

Naujasis sezonas taip pat bus darbingas: chorai kartu su VU kameriniu orkestru tęs visuomenei atvirą projektą „Klasika visiems“, į kurį muzikos mėgėjus ir profesionalus kvies kartu atlikti C. Saint-Saenso „Kalėdinę oratoriją“. Šiemet projektas vyks jau septintą kartą. Be to, choras „Pro musica“ dar šiemet Maskvoje ir Kijeve su šių miestų universitetų chorais atliks kitą klasikos šedevrą – W. A. Mozarto „Requiem“.