VU doktorantė apdovanota Amerikos paleontologijos draugijos vardine stipendija

Geologijos krypties doktorantė Darja Dankina šiais metais buvo apdovanota tarptautinės paleontologų draugijos (Paleontological Society) J. J. Sepkoskio Jr. stipendija. Ji skirta Pangėjos superkontinento vidurio vandens telkinių (paleo)ichtiofaunos tyrimams.

Darjos Dankinos disertaciniai tyrimai yra skirti vadinamosios Cechšteino (vok. Zechstein) „jūros“, o iš tiesų – gigantiško ežero, kuris tęsėsi nuo šiuolaikinės Jungtinės Karalystės iki Lietuvos, žuvų įvairovės ir jų ekologinių bei evoliucinių pokyčių supratimui.

Šiais metais doktorantė, kartu su kolegomis iš Lietuvos ir Brazilijos, paskelbė pirmąjį straipsnį, skirtą Lietuvos permo periodo žuvų mikrofosilijų aprašymui (The first microfossil record of ichthyofauna from the Naujoji Akmenė Formation (Lopingian), Karpėnai Guarry, North Lithuania).

Ilgą laiką buvo galvota, kad Lietuvoje randamos permo periodo klintys (taip pat naudojamos cemento gamybai ir kasamos Akmenės rajone esančiame Karpėnų karjere), yra „nebylios“ – t. y. visiškai arba beveik visiškai neturinčios savyje stuburinių gyvūnų fosilijų. Tačiau po labai ilgo ir kruopštaus darbo, ištirpinusi rūgštyse daugiau nei 200 kg uolienų, D. Dankina surado taip ilgai ieškotą lobį – vėlyvojo permo žuvų dantų ir žvynų.

Nors absoliutus liekanų gausumas nebuvo didelis, tačiau jis buvo pakankamas norint atskleisti 255 milijonų metų senumo ekosistemų įvairovę. Surastos liekanos priklausė įvairioms primityvioms kaulinėms žuvims, rykliams bei chimeroms, kurios šiuolaikinėje gamtoje surandamos tikrai ypač giliuose vandenynuose.

Norėdama paaiškinti ypač mažą žuvų gausumą rytinėje (lietuviškoje) Cechšteino ežero dalyje, doktorantė iškėlė hipotezę, kad dėl to gali būti kaltas didelis atstumas nuo mažiau sūraus vandens šaltinio – Pantalasos supervandenyno, kuris ties šiuolaikine Grenlandija buvusiu sąsiauriu „maitino“ Cechšteiną. Šie veiksniai rytinėje Cechšteino dalyje turėjo nulemti labai aukštą druskingumo lygmenį, kuris yra sunkiai pakeliamas daugelio jūrinių gyvūnų.

Norėdama testuoti iškeltą hipotezę D. Dankina jau surinko naujų bandinių mikropaleontologinei analizei iš Latvijos. Sepkoskio stipendija bus panaudota rengiant ekspediciją naujų bandinių paėmimui pietinėje Lenkijoje. Planuojama, kad doktorantės tyrimai leis atskleisti vėlyvojo permo periodo žuvų bendrijų sandarą, kokia ji buvo prieš prasidedant didžiausiam gyvybės istorijoje permo-triaso masiniam išnykimui.