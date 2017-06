VU Ekonomikos fakulteto mokslininkų darbą publikavo prestižinė leidykla

Leidykla „Springer“ išleido darbų rinkinį „Guide to Big Data Applications“, kuriame yra ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Ekonominės informatikos katedros dėstytojų prof. Rimvydo Skyriaus, dr. Gintarės Giriūnienės, dr. Igorio Katino, dr. Michailo Kazimianeco, doc. dr. Raimundo Žilinsko parengtas skyrius „The Potential of Big Data in Banking“.

„Šis darbas yra natūrali tam tikro tyrimų etapo pabaiga ir džiugu, kad tokia prestižinė leidykla kaip „Springer“ mūsų pastangas deramai įvertino. Ekonominės informatikos katedra nemažai dirba verslo analitikos, sprendimų paramos, duomenų analizės srityse, ir tai atsispindi tiek publikacijose, tiek ir dėstymo veikloje“, – sakė autorių grupės vadovas prof. R. Skyrius.

Ekonominės informatikos katedros vykdoma magistrantūros studijų programa „Strateginis informacinių sistemų valdymas“ yra gana aiškiai orientuota į verslo analitikos problemas, joje dėsto pripažinti specialistai, tarp jų ir skyriaus „The Potential of Big Data in Banking“ autoriai.

Pasak R. Skyriaus, šios krypties aktualumas ir pastaruoju metu išaugęs jai skiriamas dėmesys leidžia manyti, kad laukia dar daug įdomių ir perspektyvių tyrimų, kurių rezultatai gali būti aktualūs ir naudingi pasaulinei verslo informatikos tyrėjų bendruomenei.

„Be abejo, tuo pat metu praturtėja ir studijų procesas – dalijimasis auditorijoje naujais, ką tik gautais tyrimų rezultatais teoriją labai priartina prie realybės. Tikimės, kad ir tolimesnės mūsų tyrimų pastangos bus įdomios ir prasmingos“, – teigia prof. R. Skyrius.