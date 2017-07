VU įvyko 24-oji tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija

Birželio 20–23 d. Vilniaus universitete (VU) vyko 24-oji tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija (International Conference on Noise and Fluctuation, ICNF). Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedra kartu su Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centru (FTMC)

Konferencija turėjo du pirmininkus: dr. Sandrą Pralgauskaitę (VU) ir dr. Paulių Sakalą (FTMC). Prie organizavimo taip pat prisidėjo IEEE Lietuvos sekcija (vadovas prof. Vytautas Urbanavičius). Šios konferencijos tikslas –

suburti mokslininkus, eksperimentiškai tiriančius ir teoriškai modeliuojančius fliuktuacinius reiškinius įvairiose mokslo ir pramonės srityse, suteikti jiems galimybę pasidalyti savo moksliniais pasiekimais ir patirtimi.

Tarptautinio ICNF komiteto sprendimu 2017 m. konferencijos organizavimo teisė buvo suteikta Vilniaus universitetui ir Fizinių ir technologijos mokslų centrui – tai rodo tarptautinį Lietuvos mokslininkų pasiekimų pripažinimą.

Tarptautinės triukšmų ir fliuktuacijų konferencijos organizavimas Lietuvoje yra puiki proga pasaulio mokslininkų bendruomenei pristatyti Lietuvos mokslo institucijose atliekamus tyrimus ir pasisemti patirties iš žymių, daug pasiekusių mokslininkų. Aukšto lygio fizikų bendruomenės susibūrimas Lietuvoje skatina užmegzti naujus tarptautinius ryšius ir bendradarbiauti, įkvepia jaunus mokslininkus, studentus dalyvauti mokslinėje veikloje, inicijuoja naujus fundamentinius ir taikomuosius inžinerinius tyrimus.

Triukšmų ir fliuktuacijų tyrimai Lietuvoje turi gilias tradicijas. Galima išskirti tris šioje srityje aktyviai veikiančias mokslines grupes: tai Triukšmų tyrimų grupės Vilniaus universiteto Fizikos fakultete bei Fizinių ir technologijos mokslų centre ir teoretikų grupė Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institute.

Šiemet į konferenciją susirinko daugiau nei 100 mokslininkų iš 27 pasaulio šalių. Daugiausia dalyvių sulaukta iš Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos. Buvo pristatyti 122 moksliniai pranešimai. Vyravo pranešimai apie triukšmus ir fliuktuacijas medžiagose, jų dariniuose, elektronikos, optikos ir optoelektronikos įtaisuose bei prietaisuose, jų sistemose, komunikacijos, biologinėse, socialinėse ir ekonominėse sistemose, fliuktuacijų teoriją ir modeliavimą, triukšmų matavimų metodiką, triukšmų panaudojimą kokybiškumui ir patikimumui įvertinti ir kt.

Konferencijos pranešimų tezės išleistos atskiru leidiniu: 24th International Conference on Noise and Fluctuations: programme and abstracts, ISBN 978-609-459-849-4 (Vilnius, 2017). Išplėstiniai (4 psl.) konferencijos straipsniai bus publikuojami IEEE bazėje.

Organizatoriai dėkoja konferencijos rėmėjams: UAB „Šviesos konversija“, UAB „Lemona“, UAB TELE2, įmonei „Rohde & Schwarz“, UAB „Ruptela“, UAB „Bankservis“.