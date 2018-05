VU Kauno fakultete bus rengiami specialistai finansų technologijų industrijai

Intensyvi blokų grandinės technologijos (blockchain) ir finansų technologijų (fintech) plėtra pastaraisiais metais lemia sparčiai augantį finansų technologijų specialistų poreikį. Privataus ir viešojo sektoriaus įmonės į šią sritį investuoja tiek žmogiškąjį, tiek finansinį kapitalą, aktyviai įsitraukti ragina ir finansų sistemą prižiūrinčios institucijos. Reaguojant į aukštos kvalifikacijos finansų technologijų specialistų poreikį šalyje, Vilniaus universiteto (VU) Kauno fakultete 2018 m. pradedama vykdyti magistrantūros studijų programa „Finansų technologijos“.

VU Kauno fakulteto Taikomosios informatikos instituto docentas dr. Saulius Masteika yra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ekspertas blokų grandinės, kriptografinių valiutų ir finansinių inovacijų diegimo srityse. Nuo 2011 m. jis tiria su inovacijomis susijusias finansų technologijas, yra stažavęsis Singapūro, JAV, Vokietijos, Kanados, Italijos, Rusijos ir kt. šalių universitetuose, privačiose verslo mokyklose ir laboratorijose, kur atliekami finansų ir informatikos moksliniai tyrimai. Mokslininkas papasakojo apie finansų technologijų specialistų poreikį ir jų rengimo ypatybes.

Kokios finansų technologijų specialistų poreikio pasaulyje ir Lietuvoje prognozės?

Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo (WEF-2016) apklausų duomenimis prognozuojama, kad 2027 m. 10 proc. pasaulinio BVP generuos verslai, susiję su blokų grandinės technologijos taikymais finansų, ekonomikos, internetinio komunikavimo sprendimų srityse. Tyrimų kompanijos „Markets and Markets“ 2017 m. atliktoje studijoje finansų technologijų industrijai prognozuojamas 40,4 proc. metinio augimo koeficientas (CAGR).

Lietuvoje finansų technologijų industrijos plėtra įvardijama kaip viena iš šalies strateginių vystymosi krypčių. Taip siekiama pritraukti globaliose rinkose veikiančias šios srities verslo kompanijas ir įkurdinti jas Lietuvoje.

Kokie reikalavimai keliami besirenkantiems finansų technologijų studijas?

Finansų technologijos paprastai suprantamos kaip tarpdalykinės, apimančios platų mokslų krypčių ir technologinių sprendimų spektrą. Ateityje, dirbant su šia technologija, bus reikalingi ne tik technologinių krypčių specialistai, bet ir finansininkai, teisininkai, vadybininkai, verslininkai, ekonomistai, o tai leis integraliau pritaikyti inovatyvius sprendimus visuomenės poreikiams, užtikrinti jų saugų ir tvarų naudojimą. Svarbiausi gebėjimai ir savybės, reikalingi besirenkantiems šias studijas, galėtų būti siejami su inovacijomis ir technologijų taikymu. Pasirinkę šią sritį turės spręsti blokų grandinės ir finansų technologijų tobulinimo uždavinius, užsiims naujų produktų rinkoje kūrimu, inovacijų pritaikymu finansų, verslo, IT srityse. Tam reikalingi tiek socialinių, tiek fizinių ar technologijos mokslų bakalauro studijas baigę absolventai.

Kodėl finansų technologijas verta studijuoti būtent VU Kaune?

Tai yra pirmoji technologinės krypties finansų technologijų magistrantūros studijų programa Lietuvoje. Kol kas kituose universitetuose kuriamos ar adaptuojamos socialinių mokslų studijų programos, į kurias įtraukiamos finansų technologijų specializacijos ar atskiros studijų šakos. Studijas, atskirų disciplinų lygmeniu susijusias su inovatyvių blokų grandinės ir kriptografinių valiutų sprendimų taikymu ir kūrimu, VU Kauno fakultetas vykdo nuo 2012 m. ir apie tai jau buvo skelbiama viešojoje erdvėje.

VU Kaune studentams sudaromos sąlygos per praktinius užsiėmimus dirbti su specializuotomis operacinėmis sistemomis, naudojamomis blokų grandinės technologijose, taip pat specialia kompiuterine ir aparatūrine įranga.

VU Kauno fakultete sėkmingai vykdomos unikalios bakalauro studijų programos: „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ ir „Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga“. Į finansų technologijų programą tikimės pritraukti pirmosios pakopos studijų absolventų iš VU ir kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų, kur vykdomos giminingos bakalauro studijos, susijusios su finansų, ekonomikos, vadybos bei informacinių technologijų studijų kryptimis.

Kokiais akademiniais ištekliais disponuoja šios programos rengėjai?

VU Kaune šiai programai vykdyti sutelkti pakankami žmogiškieji resursai. Programą „Finansų technologijos“ rengė ir vykdys patyrę mokslininkai, dėstytojai ir praktikai. Kai kurie iš jų turi ne tik tarpkryptiškumo specifikacijas atitinkantį išsilavinimą (tiek informatikos, tiek vadybos ir administravimo sričių), bet ir darbo kitų šalių aukštosiose mokyklose patirties (Latvijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, JAV, Suomijoje ir kt.).

Finansų technologijų programoje dalyvauja ne tik akademinės bendruomenės atstovai. Į jos vykdymą įtraukti naujos kartos finansų, teisės, informatikos inžinerijos ekspertai, akademinį darbą derinantys su aktyvia profesine veikla, taip pat socialiniai partneriai – praktikai ne tik iš mūsų šalies finansų industrijos: UAB „Telesoftas“, UAB „Kevin LT“, CTO, „Berenschot Intellerts 40 Europallan“ (Olandija), pirmaujančios pasaulinės IT paslaugų bendrovės „DXC Technology“, UAB „SpectroFinance“, „PayAlly Limited“ (JK) ir kt. Su didžiąja dalimi minėtų socialinių partnerių bendradarbiaujama jau ne vienerius metus. Šiose kompanijose VU Kauno fakulteto studentai iš giminingų studijų programų atlieka praktikas, absolventai įdarbinami, be to, bendradarbiaujama atliekant mokslinius tyrimus ir identifikuojant verslui aktualias fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų baigiamųjų darbų temas.

Išskirčiau VU Kauno fakulteto Taikomosios informatikos instituto dėstytojų sukauptą patirtį, įgytą koordinuojant ir įgyvendinant projektines veiklas, susijusias su finansinių atsiskaitymų, bankinių kortelių taikymo sritimis (PCI DSS saugumo standartų diegimu tarptautinėse įmonėse). Be to, tikiuosi, kad dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtis leis į finansų technologijų programą kviesti dirbti ir kolegas iš užsienio universitetų (pvz., iš Tamperės technologijos universiteto Suomijoje).

Kokios finansų technologijų studijų metu įgytos kompetencijos VU Kauno fakulteto absolventui suteiks konkurencinio pranašumo specialistų rinkoje?

Programos „Finansų technologijos“ absolventų profesinės veiklos laukas – finansų technologijų industrija. Absolventai gebės savarankiškai atlikti finansų rinkų ir instrumentų tyrimus, kurti investicinių portfelių valdymo automatizuotas sprendimų priėmimo pagalbos sistemas, projektuoti, diegti ir administruoti inovatyvius finansų rinkų ir finansinių instrumentų sprendimus. Jie galės dirbti vadovaujantį ir konsultacinį darbą finansinio tarpininkavimo ir finansinių paslaugų įmonėse, diegti technologines finansų sektoriaus naujoves startuolių, bankų, viešojo sektoriaus ir verslo įmonių padaliniuose.