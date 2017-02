VU Komunikacijos fakulteto studentės Suomijoje pristatė Z kartos mokymosi ypatumus

Sausio pabaigoje Tamperėje (Suomija) vykusioje tarptautinėje 25-ojoje BOBCATSSS konferencijoje „Improving Quality of Life Through Information“ („Informacija gyvenimo kokybei gerinti“) dalyvavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto atstovės – kultūros informacijos ir komunikacijos ketvirto kurso studentės Ligita Barsukova ir Godoberta Gumbakytė su dėstytoja dr. Jurgita Rudžioniene. Studentės pristatė žodinį pranešimą „The E-Learning of Generation Z: Generation Needs and Future Perspective“, kuriame aptarė Z kartą, jos poreikius mokymosi procese ir tris skirtingus elektroninio mokymosi pavyzdžius. Pranešimas sulaukė auditorijos susidomėjimo, diskusijos, o po pranešimo užsienio kolegos prašė pasidalyti gerąja patirtimi.

Konferencijoje dalyvavo per 220 dalyvių, atstovaujančių trisdešimties valstybių universitetams. Tris dienas buvo pristatomi žodiniai pranešimai po dvi lygiagrečias sesijas kasdien, vyko diskusijos. Šį formatą papildė stendinių pranešimų sesija. Konferencijos dienomis taip pat surengtas asociacijos EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research) Tarybos posėdis, kuriame į šią Tarybą išrinkta Komunikacijos fakulteto dėstytoja dr. J. Rudžionienė.

Šiųmetę konferenciją organizavo Tamperės universiteto (Suomija), Oslo ir Akershuso universitetų (Norvegija) ir Hanzos taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) studentai. Kaip teigė vienas pirmųjų konferencijos įkūrėjų ir idėjos bendraautoris dr. Ruudas Bruynsas, „tai nuostabi tradicija, kuri puoselėja šią mokslo šaką ir sukviečia jos atstovus iš įvairių kontinentų: Europos, Azijos, Afrikos, Šiaurės Amerikos“.

BOBCATSSS yra kasmetis tarptautinis informacijos mokslų ir bibliotekininkystės simpoziumas, kurį inicijuoja EUCLID. Pagrindiniai renginio organizatoriai yra mažiausiai du skirtingų šalių universitetai. Taip kuriama tarpkultūrinė, bendruomeniška, atsakinga darbo atmosfera. Konferencija suburia studentus, dėstytojus ir mokslininkus dalytis gerąja patirtimi, formuoti ateities įžvalgas.

Konferencijos metu vyko kūrybinės dirbtuvės, seminarai, o pertraukas paįvairindavo kultūrinė programa: renginio dalyviai galėjo aplankyti svarbiausias miesto bibliotekas, archyvą ir kitus kultūrinius objektus ar jų ekspozicijas Tamperėje.

Kitą BOBCATSSS konferenciją numatoma surengti 2018 m. sausio 24–26 d. Latvijos universitete Rygoje.