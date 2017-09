VU kriminologų pranešimas tarptautinėje konferencijoje pelnė 1-ąją vietą

VU Filosofijos fakulteto kriminologai dalyvavo 17-ojoje metinėje Europos kriminologijos draugijos konferencijoje „Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe“, vykusioje rugsėjo 13–16 d. Kardife (Velsas). Į ją susirinko per tūkstantį kriminologų iš Europos, taip pat Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Australijos ir Afrikos.

Mokslininkų prof. Vincento Giedraičio ir prof. Aleksandro Dobrynino stendinė prezentacija „Making a Wrong a Right: the justification of contraband use in the Lithuanian criminal justice system“ pelnė pirmąją vietą. Konkurse iš viso dalyvavo 56 mokslininkų prezentacijos.

Nuotraukoje (iš kairės): doc. dr. Vincentas Giedraitis, prof. Gorazd Meško (Europos kriminologijos draugijos, angl. European Society of Criminology, prezidentas), prof. Aleksandras Dobryninas.