VU kviečia į garsaus JAV investicijų bankininko Rogerio C. Altmano paskaitą

Sausio 17 d. Vilniaus universiteto (VU) fondas kartu su VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetu ir Kazickų šeimos fondu kviečia į neeilinę garsaus JAV investicijų bankininko Rogerio C. Altmano paskaitą „Global Economy and United States Politics in 2020“.

Rogeris C. Altmanas – garsus amerikiečių investicijų bankininkas, nuo 1995 m. aktyviausio pasaulyje nepriklausomo investicijų banko „Evercore“ įkūrėjas ir vyriausiasis pirmininkas, Masačusetso technologijos instituto (Massachussetts Institute of Technology), Niujorko presbiterijonų ligoninės (NY Presbyterian Hospital) kontrolinių grupių narys, „New Visions for Public Schools“ direktorius ir Tarptautinių santykių tarybos (Council on Foreign Relations) narys.

Per savo politinę karjerą R. C. Altmanas yra dirbęs dirbęs JAV iždo sekretoriate prezidento Jimmy Carterio valdymo metu, vėliau, Billo Clintono prezidentavimo laikotarpiu – valstybės iždo asistentu sekretoriumi (1977–1981) ir sekretoriaus pavaduotoju (1993–1995), taip pat „Lehman Brothers“ kopirmininku ir „Blackstone Group“ pirmininko pavaduotoju.

Ilgametę finansinę ir politinę patirtį sukaupęs ekspertas dalysis įžvalgomis apie pasaulines ekonomikos tendencijas, visuotinai aktualius politikos klausimus ir tai, ko JAV politikoje galime tikėtis šiemet vykstant prezidento rinkimams. Diskusiją moderuos Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.

Renginys vyks sausio 17 d. 14–15.30 val. VU Mažojoje auloje (Universiteto g. 3) anglų kalba. Norinčius dalyvauti renginyje kviečiame registruotis. Registracijos formą rasite čia. Tiesioginė transliacija vyks VU Facebook ir YouTube paskyrose.