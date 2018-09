VU kviečia: sumaniosios praktikos pristatymas

Vilniaus universiteto (VU) studentai nuo šiol turi puikią galimybę, be jau įprastos profesinės praktikos, atlikti ir sumaniąją praktiką (smart internship).

Sumanioji praktika skiriasi nuo tradicinės praktikos tuo, kad yra atliekama ne tiesiogiai tam tikroje organizacijoje vykdant vienokius ar kitokius kasdienius darbus, o sprendžiant tam tikrą tos organizacijos išsakytą problemą (vadiname tai organizacijos iššūkiu). Be to, sumanioji praktika studentų atliekama ne individualiai, o tarpdiciplininėje komandoje. Tai reiškia, kad skirtingų studijų programų, kursų ir net pakopų studentai jungiasi į vieną komandą, kad per 3 mėnesius išanalizuotų organizaciją, jos pateiktą iššūkį, išgrynintų priežasčių ir padarinių visumą, aptartų galimus būdus problemai išspręsti ir galiausiai vieną jų įgyvendintų.

Ir visa tai – vos per 3 mėnesius. Visos praktikos metu studentų komandą lydės praktikos vadovai tiek universitete, tiek organizacijoje.

Sumanioji praktika – tai analogų neturinti galimybė ne tik tobulinti savo profesinius bei asmeninius gebėjimus, bet ir būdas atrasti savo specialybės pritaikomumą visiškai skirtingose srityse. Be to, studentai gauna progą tobulinti savo bendruosius gebėjimus: darbą komandoje, problemų sprendimą, sugebėjimą adaptuotis prie besikeičiančių galimybių, kūrybišką mąstymą ir kt.

Kviečiame universiteto bendruomenę (ir studentus, ir dėstytojus) dalyvauti sumaniosios praktikos pristatymo renginyje rugsėjo 20 d.

Renginio metu pristatysime:

5K praktikos formą: kas, kaip, kodėl, kur ir kada.

Sumaniąją praktiką jau atlikusių komandų darbo rezultatus iš pirmųjų lūpų.

Darbdavių atliktą proceso įvertinimą.

Sumaniosios praktikos anonsą, kuris padės įvertinti, ar jums tai tiks.

2018 m. rudens ciklui siūlomus įmonių iššūkius.

