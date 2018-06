VU leidykla pristato: „Nuostabus laikas. Penki „Ratilio gyvenimo dešimtmečiai“

Vilniaus universiteto leidykla kviečia susipažinti su knyga „Nuostabus laikas. Penki „Ratilio gyvenimo dešimtmečiai“, kurią sudarė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesorė dr. Ainė Ramonaitė ir Vilniaus universiteto Kultūros centro darbuotojas Paulius Narušis.

Ši knyga – visų pirma apie Vilniaus universiteto ansamblį „Ratilio“, kuris šiemet švenčia 50 metų jubiliejų. „Per pasakojimą apie vieną iš seniausių Lietuvoje folkloro ansamblių skleidžiasi ir viso etnokultūrinio judėjimo istorija, ir netgi pačios Lietuvos virsmas iš sovietinės į laisvą valstybę. Kaip sovietiniais laikais pavyko įkurti režimo propagandos neskleidžiantį kolektyvą? Kaip žiūrovai reagavo į pirmą kartą ant scenos atliekamas sutartines ir advento dainas? Kaip dabar gerai žinomi instrumentų meistrai išmoko gaminti senąsias kankles, kurios Lietuvoje jau buvo beveik užmirštos? Iš kokių detalių rekonstruotas archeologinis kostiumas? Kaip jautėsi ansambliečiai, sovietmečiu pirmą kartą išvykę į užsienį, ir ką atrado dabartinis „Ratilio“ jaunimas Kazachstane, lankydamas tremtinių kapus? Šios knygos skaitytojai sužinos šiuos ir dar daug dalykų“, – teigia knygos sudarytojai.

Knyga „Nuostabus laikas. Penki „Ratilio gyvenimo dešimtmečiai“ suskirstyta į penkias dalis, skirtas kiekvienam kolektyvo gyvavimo dešimtmečiui. Vis dėlto šis skirstymas iš dalies sąlyginis, nes kai kurių skyrių istorijos natūraliai persikelia iš vieno dešimtmečio į kitą.

„Šiame leidinyje norėjome kuo išsamiau atskleisti itin turtingą ir turiningą „Ratilio“ gyvenimą per penkis ansamblio dešimtmečius, jį rengdami kalbinome kelias dešimtis žmonių – „Ratilio“ narių, vadovų, žiūrovų, instrumentų meistrų ir kt. Visgi daugybė dalykų – įvykių, kelionių, koncertų, žmonių – liko neįtraukta. Norint viską surašyti, reikėtų ne vienos knygos, o mažiausiai kelių tomų. Be to, rengdami knygą orientavomės į platų skaitytojų ratą, todėl stengėmės, kad ji nevirstų vien tik ansamblio nariams įdomių atsiminimų rinkiniu“, – sako Ainė Ramonaitė ir Paulius Narušis. Sudarytojų teigimu, buvo stengtasi knygos kalbą išlaikyti kuo autentiškesnę, artimesnę sakytinės kalbos stiliui, kad pasakojimai neprarastų gyvybės ir įtaigos.

