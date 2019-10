VU leidyklos naujiena: „Rethinking Ecological Citizenship: The Politics and Practice of Care for the Enviroment“

Vilniaus universiteto (VU) leidykla kviečia susipažinti su VU mokslininkų dr. Aistės Bartkienės, dr. Renatos Bikauskaitės, prof. dr. Mariaus Povilo Šaulausko ir Niujorko universiteto docentės dr. Dianos Mincytės mokslo studija „Rethinking Ecological Citizenship: The Politics and Practice of Care for the Environment“, kurioje, pasitelkiant filosofinę ir sociologinę prieigas, analizuojama ekologinio pilietiškumo samprata ir jos apraiškos šių dienų Lietuvoje.

XX a. pabaigoje teoriniame ir viešajame diskurse įsigali ekologinio pilietiškumo samprata, kuri teigia, kad piliečiai ne tik turi teisę reikalauti iš savo valstybių, kad jos užtikrintų neužterštą, švarią aplinką, bet ir privalo patys prisidėti prie aplinkai draugiškų pokyčių įgyvendinimo, dalyvauti kuriant aplinkosaugos gerovę. Piliečių pareiga yra rūpintis ne tik valstybės politinėmis ir pilietinėmis struktūromis, bet ir aplinka, su kuria yra susijęs kiekvienas.

Studijoje „Rethinking Ecological Citizenship: The Politics and Practice of Care for the Environment“ ekologinis pilietiškumas analizuojamas kaip sąvoka, apimanti įvairias patirtis ir įgūdžius, kurie sudaro aplinkosauginio rūpesčio praktikų repertuarą. Pasitelkiant Andrew Dobsono (2003) ekologinio pilietiškumo sampratą, rūpesčio ir aplinkosaugos etiką, knygoje siekiama parodyti, kad šiuolaikiniai ekologinio pilietiškumo apibrėžimai neretai yra grindžiami klaidingomis įvairių praktikų sampratomis. Norėdami išspręsti šią problemą, autoriai pasitelkia Bourdieu (1990) „habitus“ sąvoką, kuri atskleidžia, kaip nusistovėjusios, įkūnytos praktikos funkcionuoja platesniame politiniame ir socialiniame lauke.

Antrojoje knygos dalyje analizuojami rūpinimosi aplinka praktikų atvejai Lietuvoje. Pirmu atveju, remiantis Vilniaus miesto daržų etnografiniu tyrimu, analizuojamas miesto daržininkystės fenomenas. Antruoju atveju, remiantis diskurso analizės tyrimu, analizuojama daugiametės šiukšlių tvarkymo akcijos „Darom!“ reprezentacija medijose.

Knyga išleista elektroniniu PDF ir EPUB formatu, leidinį įsigyti galima amazon.uk.co.