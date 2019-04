VU profesoriui Gintautui Dzemydai – Latvijos universiteto garbės daktaro vardas

2019 m. kovo 25 d. Vilniaus universiteto (VU) Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriui, Kognityvinių skaičiavimų grupės vadovui, Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui Gintautui Dzemydai buvo suteiktas Latvijos universiteto garbės daktaro vardas (Doctor honoris causa).

Šis garbingas vardas prof. G. Dzemydai suteiktas už nuopelnus ir aktyvų bendradarbiavimą su Latvijos universiteto mokslininkais duomenų analizės mokslo srityje.

Mokslininkas kartu su Latvijos universiteto kolegomis organizuoja reguliariai vykstančias tarptautines mokslines konferencijas „Baltic Conference on Data Bases and Information Systems“ ir „Data Analysis Methods for Software Systems“, leidžia mokslo žurnalą „Baltic Journal of Modern Computing“.

Iškilminga garbės daktaro diplomo įteikimo ceremonija vyks 2019 m. rugsėjo 30 d., minint Latvijos universiteto šimtmetį.

Garbės daktaro vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus vykdant veiklą, atitinkančią universiteto misiją.