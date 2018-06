Vilniaus universiteto (VU) Verslo mokyklos atstovai birželio 1–3 d. dalyvauja Stanfordo universiteto (JAV) konferencijoje „The 2018 AABS Conference at Stanford University: The 100th Anniversary of Baltic Independence“. VU Verslo mokyklos direktorė dr. Birutė Miškinienė, partnerystės docentės Aistė Ptakauskė ir Eglė Daunienė, dr. Olga Štangej ir partnerystės docentas Taurimas Valys konferencijoje skaitys pranešimus ir moderuos diskusiją „Entrepreneurship Trends in Lithuania“.

„Džiaugiamės, kad galime atstovauti Lietuvai ir kad būtent mus pasirinko pristatyti verslumo tendencijas tokio aukšto lygio universiteto organizuojamoje konferencijoje. Tikimės, kad turėsime galimybę ne tik pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi, bet ir pasisemti naujų idėjų, įžvalgų ir užmegzti naudingus ryšius“, – teigia dr. B. Miškinienė.

VU Verslo mokyklos atstovai dalysis ekspertinėmis žiniomis ir sukaupta patirtimi su verslumu susijusiose srityse: dr. B. Miškinienė skaitys pranešimą „Entrepreneurship Among Women“, partnerystės doc. T. Valys – „Entrepreneurship in Terms of Business Financing Alternatives“, dr. O. Štangej ir partnerystės doc. E. Daunienė – „The Role of Entrepreneurial Families in Emerging Economies“, o partnerystės doc. A. Ptakauskė – „Entrepreneurship as a Way to Lithuanian Youth Self-Sufficiency“. Šios sesijos organizatorius – Vytenis Mockus, moderatorius – partnerystės doc. T. Valys.

Vizito metu VU Verslo mokyklos atstovai susitiks su Stanfordo universiteto Antreprenerystės centro atstovais, Silicio slėnio bendruomene.

VU Verslo mokyklos atstovai moderuoti šią diskusiją ir skaityti pranešimus buvo atrinkti konkurso būdu pagal pateiktą paraišką. Kelionė yra finansuojama rėmėjų lėšomis.

Stanfordo universitetas yra įsikūręs Kalifornijoje, pačiame Silicio slėnio centre, Palo Alto. Pagal „Times Higher Education World University Rankings“ jis užima 3 vietą, o pagal „QS World University Rankings“ – 2 vietą pasaulyje.