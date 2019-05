VU Verslo mokyklos studentai – tarptautinio virtualių komandų projekto nugalėtojai

Vilniaus universiteto (VU) Verslo mokyklos tarptautinio verslo studentai, studijuojantys tarpkultūrinę komunikaciją ir vadybą anglų kalba, pavasario semestrą dirbo projekte „Virtual Business Professional“ virtualiose komandose su studentais iš viso pasaulio. Jie tyrė „Google“, „Amazon“ ir „Starbucks“ korporatyvinę reputaciją elektroninėje erdvėje ir teikė šioms kompanijoms rekomendacijas, kaip pagerinti jų komunikaciją socialiniuose tinkluose. Iš devynių geriausiai projekte pasirodžiusių komandų net penkiose buvo Verslo mokyklos studentų, o viena iš tų grupių, vadovaujama studento M. Louie Khalili, netgi tapo nugalėtoja „Google“ kategorijoje.

Projekte dalyvavo daugiau nei 650 studentų iš 14 geriausių JAV, Kanados, Singapūro, Indijos, Suomijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos universitetų. Studentai buvo suskirstyti į 5–6 asmenų tarpkultūrines komandas. Svarbus reikalavimas – nė vienoje grupėje negalėjo būti asmenų iš tos pačios aukštosios mokyklos. Kiekvienos grupės darbą vertino bent trys profesoriai iš projekte dalyvaujančių universitetų. Trijų geriausiai įvertintų grupių darbai buvo išsiųsti „Google“, „Amazon“ ir „Starbucks“ atstovams, o šie paskirstė pirmąsias vietas.

„Tokių puikių rezultatų pasiekėme mūsų dėstytojos Aistės Ptakauskaitės dėka – jos pagalba ir nubrėžtos gairės vedė teisinga linkme. Man buvo ypač malonu dirbti tarptautinėje komandoje, su įvairių kultūrų žmonėmis, kalbančiais skirtingomis kalbomis. Kaip komandos vadovui man buvo itin svarbu užtikrinti tobulą sinergiją užsibrėžtam tikslui siekti – juk mūsų komandos nariai buvo išsibarstę po visą pasaulį, gyveno skirtingose laiko juostose. Nepaprastai jais didžiuojuosi!“ – savo įspūdžiais apie projektą dalijosi VU Verslo mokyklos studentas M. Louie Khalili.

„Google“ korporatyvinę reputaciją elektroninėje erdvėje tyrusių komandų kategorijoje pirmą vietą užėmė M. Louie Khalili vadovaujama komanda, antrą – studentės Ugnės Maldeikytės grupė. „Amazon“ kategorijoje trečią vietą užėmė komanda, kurioje dirbo VU Verslo mokyklos studentas Antanas Bernatonis. „Starbucks“ kategorijoje antrą vietą užėmė studento Domo Černiauskio, trečią – studento Sergey’aus Yurievo grupės.

„Labai didžiuojamės ir džiaugiamės mūsų studentų pasiekimais ir nuoširdžiai dėkojame partnerystės docentei A. Ptakauskaitei už jos iniciatyvą dalyvaujant šiame tarptautiniame projekte. Studentai turėjo puikią galimybę įgyti labai įdomios ir naudingos patirties dirbdami tarpkultūrinėse virtualiose komandose. Būtent to ir siekiame VU Verslo mokykloje – kad studentai mokytųsi realiai darydami, t. y. learning by doing, ir įgytų svarbių kompetencijų bei įgūdžių“, – teigia VU Verslo mokyklos vadovė dr. Birutė Miškinienė.