Žygis Pietvakarių Pamyre tarptautiniame čempionate pripažintas geriausiu

Lietuvių alpinistų, kurių grupės daugumą sudarė Vilniaus universiteto Žygeivių klubo atstovai, surengtą žygį Pietvakarių Pamyre Tarptautinė sportinio turizmo federacija rengiamame čempionate pripažino geriausiu. Tai – vienas seniausių ir reikšmingiausių pasaulio žygių per kalnus čempionatų, o toks lietuvių pasiekimas – istorinis ir kol kas aukščiausias šioje srityje.

2018 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais šeši Lietuvos alpinistai (VU Sveikatos ir sporto centro instruktorius Juras Jorudas, Saulius Damulevičius, Laurynas Marcinkus, Irmantas Kašalynas, Remigijus Baravykas ir Ramūnas Songaila) leidosi į Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtą VI kategorijos (sudėtingiausią) kalnų žygį Pietvakarių Pamyre (Tadžikija).

Per 25 kalnų žygio dienas grupės nariai, nešini sunkiomis kuprinėmis, pėsčiomis įveikė apie 150 km, įkopė į 4 viršūnes (3 iš jų pavadintos lietuviškais vardais), perkopė 10 perėjų. Penkios iš jų buvo pereitos naujais maršrutais, joms suteikti lietuviški vardai: Vasario 16-osios (5650 m), Lietuvos 100-mečio (5900 m), Žygeivių (5180 m), Baltijos (5040 m) ir Ragučio (4807 m).

Tarptautiniame sportinio turizmo čempionate, kuris šiemet vyko Baltarusijos sostinėje Minske, kalnų turizmo kategorijoje konkuravo apie 20 pateiktų ataskaitų. Teisėjai žygių maršrutus vertino pagal 5 svarbiausius kriterijus: sudėtingumą, naujoviškumą, saugumą, intensyvumą ir reikšmingumą kalnų turizmo sektoriui. Lietuvių žygis buvo įvertintas geriausiai ir smarkiai aplenkė konkurentus.

„Tai – reikšmingas pasiekimas. Šis laimėjimas nebuvo siurprizas, nes rimtai ruošėmės, stebėjome kitų pasaulio lyderių praėjusių metų žygius, todėl panašaus rezultato ir tikėjomės“, – sako žygio sumanytojas ir grupės vadovas J. Jorudas.

Vis dėlto vienas geriausių ir aktyviausių Lietuvos alpinistų teigia, kad tokio pobūdžio žygiai – senosios kartos alpinistų palikimas. Posovietinėms valstybėms jie nėra svetimi, tačiau vakariečiai kalnuose renkasi ne žygius, o trekus ar ekspedicijas, kurių tikslas – viena konkreti viršūnė. Tikėtina, kad ateityje tokio pobūdžio žygių, į kurį pernai leidosi lietuviai, nebeliks, nes naujosios kartos alpinistai ar žygeiviai mieliau rinksis vadinamuosius light and fast tipo žygius.

„Panašių žygių tikslas yra ilgas ir sudėtingas maršrutas per kalnus, todėl Tarptautinis sportinio turizmo čempionatas – bene vienintelis pasaulyje, kuriame vertinami tokio pobūdžio žygiai. Be to, pateikę ataskaitą šiam čempionatui esame tikri, kad mūsų naujai perkoptos perėjos ir duoti lietuviški vardai bus užfiksuoti tarptautiniu lygmeniu, taps prieinami užsienio bendruomenei. Mums tai svarbiau nei pats apdovanojimas“, – dalyvavimo tokiame čempionate priežastis vardija J. Jorudas.

Šiame čempionate lietuviai jau yra buvę prizininkais (1967 m., 2012 m. ir 2015 m.), tačiau aukščiausio apdovanojimo iki šiol nebuvo gavę.