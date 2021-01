2021-uosius VU fondas pasitiko pelninga veikla ir investicijomis į bendrabučius, miškus bei privatų kapitalą

Vilniaus universiteto (VU) fondas paskelbė savo 2020 m. IV ketvirčio investicijų valdymo ataskaitą, kurioje fiksuojamas +9,4 proc. portfelio prieaugis (165 tūkst. Eur) nuo investicijų valdymo pradžios 2019-ųjų sausį. Šis prieaugis atitinka +4,2 proc. metinę grąžą ir artėja prie pasaulinių neliečiamojo kapitalo fondų vidurkių.

2020 m. pabaigoje VU fondo portfelis išaugo iki ~2,5 mln. Eur, padidėjus investicijų vertei ir gavus per 100 tūkst. Eur naujos paramos. Daugiau kaip 0,5 mln. Eur rezervuota naujoms alternatyvioms investicijoms. VU fondo vadovas Justinas Noreika džiaugiasi šiuo augimu ir išskiria pagrindines jo priežastis.

„Sėkminga metų pabaiga akcijoms leido pasiekti apčiuopiamas portfelio metines grąžas. Vien per IV ketvirtį Europos akcijų vertė portfelyje paaugo per 10 proc., aiškėjant dosniems ekonomikų stimulų planams ir išradus COVID-19 vakcinas. Pasaulio akcijos rinkose brango vienaženkliu procentu, bet portfelyje fiksavome taip pat apie 10 proc. prieaugį per IV ketvirtį – papildomus kelis procentus atnešė apsidraudimo nuo valiutų svyravimų taikymas JAV akcijoms, kadangi USD euro atžvilgiu pigo apie 4 proc.“, – sako J. Noreika.

VU fondas daugiau dėmesio skiria alternatyvių investicijų turto klasei, investuoja į privatų kapitalą, miškus, bendrabučius, planuoja pradėti investuoti ir į rizikos kapitalą.

„Alternatyvių investicijų turto klasė įprastai reikalauja daugiau laiko ir administravimo nei investavimas į viešai prekiaujamas akcijas ar obligacijas. Be to, dažnai reikia atitikti tam tikrus juridinius reikalavimus, galėti investuoti minimalią investicijų sumą. Todėl didžiausi universitetiniai fondai JAV turi daug didesnę dalį alternatyviose investicijose nei mažesnieji fondai, kuriuose dažnai dominuoja viešai prekiaujamos investicijos. Nors mūsų fondas pasauliniame kontekste prie mažiausių, proaktyviai dirbame, kad galėtume įdarbinti lėšas šioje turto klasėje siekdami patrauklios grąžos. Vis dėlto dalis šios grąžos pasimatys ne iš karto, o pervertinant atliktas investicijas ar jas realizavus“, – aiškina J. Noreika.

Viena iš alternatyvių VU fondo investicijų – tai VU medicinos studentams „I Asset Management“ fondo naujai statomas bendrabutis Santariškėse, į kurį VU fondas yra numatęs investuoti 125 tūkst. Eur.: „Investavimas į šį projektą suteikia galimybę nušauti du zuikius vienu šūviu – ir uždirbti stabilią patrauklią grąžą modernių bendrabučių segmente, kurių Vilniuje itin trūksta, ir prisidėti prie apgyvendinimo galimybių gerinimo esamiems VU studentams: nauda tiek būsimoms kartoms, tiek esamai.“

Didžiausia numatoma VU fondo investicija – 300 tūkst. Eur į naują „BaltCap Private Equity Fund III“ fondą per specialiai sukurtą papildomą struktūrą, galinčią priimti mažesnių sumų investuotojus: „Tai – retai pasitaikanti galimybė. Įprastai į tokio lygio privataus kapitalo fondus investavimo sumos prasideda nuo 2–3 mln. Eur., kas mums būtų dar ilgai neįkandama. Ši investicija suteikia galimybę žengti į sektorių, istoriškai generuojantį vieną patraukliausių grąžų. 300 000 Eur investicija sudarytų 12 proc. mūsų dabartinio portfelio – būtent tiek, kiek privataus kapitalo klasė vidutiniškai sudaro JAV neliečiamojo kapitalo fonduose“, – pasakoja VU fondo vadovas.

Dar 125 tūkst. Eur numatyta investuoti į naują INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties fondą II. „Pasitikime INVL komandos kompetencija, o miško ir žemės ūkio paskirties sektoriai suteikia geras portfelio diversifikavimo galimybes, kadangi mažai koreliuoja su finansų rinkomis, yra necikliški“, – paaiškina J. Noreika.

Anot VU fondo vadovo, įgyvendinama investicijų strategija padeda pasiekti VU fondo tikslų skiriant stabilią grąžą talentams į VU pritraukti ir kitoms VU tarptautinį konkurencingumą skatinančioms iniciatyvoms finansuoti. Remdamiesi tarptautine praktika, 2016 m. fondą įsteigė VU alumnai, prie rėmėjų bendruomenės jungiasi ir kituose universitetuose išsilavinimą įgiję filantropai.