5-metį švenčiančio VU fondo mecenatai: stiprus universitetas – stipri Lietuva

Lygiai prieš penkerius metus balandžio 6 d. remiantis pasiteisinusia užsienio universitetų praktika Lietuvoje buvo įsteigtas pirmasis universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas (angl. endowment fund). Vilniaus universiteto (VU) fondas kuria precedentą ir nebijo išsikelto tikslo – užtikrinti tarptautinį lyderiaujančios Lietuvos mokslo įstaigos konkurencingumą.

„Džiaugiuosi Lietuvoje prasidėjusia vieša diskusija mecenatystės skatinimo klausimais. VU fondas neegzistuotų, jei ne mūsų ištikimiausių mecenatų ir rėmėjų bendruomenė. Fondo neliečiamajam kapitalui ir tikslinės paramos projektams paramą yra skyrusios per 40 įmonių, daugiau kaip 1 tūkst. fizinių asmenų. Mūsų rėmėjai mato pažangaus universiteto svarbą Lietuvos raidai. Esame itin ambicingo ir ilgalaikio projekto pradžioje“, – sako prieš nepilnus 3 metus prie VU fondo direktoriaus vairo stojęs Justinas Noreika.

VU fondą 2016 m. įsteigė VU alumnai, prie rėmėjų bendruomenės jau jungiasi ir kituose universitetuose išsilavinimą įgiję Lietuvos mecenatai. Kas paskatino imtis filantropystės, kodėl mecenatai paramą kreipia į mokslą ir švietimą? 5 metų gimtadienio proga mintimis dalijasi VU fondo dalininkai, VU ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatai, VU rektorius.

Naujausias VU fondo dalininkas Arvydas Andrijauskas, „Alma littera“ valdančios bendrovės „AL holdingas“ pagrindinis akcininkas ir VU Fizikos fakulteto alumnas, džiaugiasi, kad VU suteikė galimybę įgyti išsilavinimą, išmokė mąstyti, ieškoti, kurti, abejoti, atrasti.

„Manau, kad VU fondas padės jauniems žmonėms įgyvendinti jų siekius, suteiks galimybę susiformuoti teisingoms vertybėms, paskatins kūrybines ambicijas. Mums reikia drąsių svajonių ir sunkiu darbu paremto jų įgyvendinimo. Prisijungdamas prie VU neliečiamojo kapitalo fondo, noriu nuoširdžiai atsidėkoti universitetui, kaip mano paties ir daugelio leidyklos darbuotojų Alma Mater, kuri ne vienam nubrėžė pamatines pažinimo ir karjeros perspektyvas visam gyvenimui“, – sako A. Andrijauskas.

Apie artimą ryšį su universitetu kalba ir VU fondo dalininkas, VU ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatas Nerijus Numa. „Man yra artimas posakis, kad parama pirmiausia prasideda nuo namų. Vilniaus universitetas man, kaip ir daugeliui, yra antrieji namai, kuriais norisi pasirūpinti. Kviečiu visus su universitetu susijusius ar jam prijaučiančius prisidėti prie šių savo namų stiprinimo“, – sako investuotojas, pagrindinis „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcininkas, VU Medicinos fakulteto alumnas N. Numa.

AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkas ir pagrindinis akcininkas, VU ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatas Darius Zubas sako, kad kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau pajunta poreikį dalintis ir tuomet ieško, su kuo būtų verta pasidalinti žiniomis ar lėšomis. D. Zubui labai svarbu, kad būtų kuriama ilgalaikė vertė, todėl VU fondą jis sakosi išsirinkęs dėl ilgalaikės jo gyvavimo perspektyvos, mat pagrindinis kapitalas neliečiamas, o dalijamas tik uždirbtas kapitalas.

„Pirmieji keleri fondo gyvavimo metai rodo jo gyvybingumą, tad tikiu, kad ir ateityje fondas augs, pritraukdamas naujus dalininkus ir gaudamas gerą investicijų grąžą. Jei matysime realią universitetui ir bendruomenei sukuriamą naudą, ateis diena, kai fondo stipendijas gavę vakarykščiai studentai patys norės tapti jo dalininkais“, – sako D. Zubas.

VU fondo mecenatai mato paralelę tarp mūsų valstybės raidos ir stipraus universiteto puoselėjimo. VU ir Vilniaus miesto savivaldybės mecenatės įmonių grupės „Eksma“ atstovas, VU Fizikos fakulteto alumnas Rimantas Kraujalis pabrėžia mokslo svarbą susiduriant su iššūkiais. „Sėkminga Lietuvos ateitis – VU gebėjimas reaguoti į iššūkius ir netgi juos atspėti. Taigi turim visokiais būdais ir išgalėmis remti universiteto misiją“, – įsitikinęs buvęs VU Tarybos pirmininkas R. Kraujalis.

Panašiomis mintimis gyvena ir mecenatai Tvarijonavičiai. „Mūsų šeimos motto: kiekviena siena yra vartai (R. W. Emersonas)“, – sako medicinos ir biochemijos mokslų daktaras, „Roquette Amilina“ valdybos pirmininkas, Vilniaus miesto savivaldybės mecenatas, VU fondo dalininkas Danas Tvarijonavičius ir šeimos verslui vadovaujanti jo žmona Lina Tvarijonavičienė.

„Esame įsitikinę, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo to, kiek ir kaip greitai pavyks sukurti mokslo žiniomis pagrįstą ekonomiką ir visuomenę. VU – visos Lietuvos aukštoji mokykla, krašto žinių ir minties šventovė. Paramą universiteto veiklai suvokiam kaip savo pilietinę pareigą ir džiaugiamės turėdami galimybių prisidėti. Geriausios aukštojo mokslo įstaigos turi tokius fondus. Jų tikslai – tiek mokslo, tiek studentų rengimo skatinimas ir finansavimas – teisingi. VU fondas – net ne labdara, o parama gerai verslo idėjai, parama sričiai, kuriai valstybė galėtų daugiau skirti ir pati galėtų daugiau iš to uždirbti“, – pasakoja Tvarijonavičiai.

Mokslo ir gamybos komplekso „Light Conversion“ atstovas, Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas akademikas prof. Algis Petras Piskarskas pabrėžia įvairių sričių specialistų vienijimąsi dėl bendro tikslo. „Man labiausiai imponuoja tai, kad į fondo komandą susitelkė VU patriotai, tarp jų verslininkai ir mokslininkai, finansininkai ir teisininkai, pasiryžę išauginti VU tarptautiškumą. Fondo dinamiškumą padidintų ir kartu daugiau tvarumo VU finansams suteiktų tikslinių projektų pritraukimas ir įveiklinimas“, – sako prof. A. P. Piskarskas.

Bendrovės „Žabolis ir partneriai“ vadovaujantis partneris, VU Fizikos fakulteto alumnas Alvydas Žabolis įsitikinęs, kad pandemija pasaulyje padarė vieną ypatingą pokytį. „Visuomenės pasitikėjimas verslu išaugo, vyriausybėmis ir žiniasklaida – krito. Verslas greičiausiai prisitaikė prie krizės, gebėjimas išbandymus paversti klestėjimu (angl. antifragility) suveikė. Per fondą siekiame VU įdiegti geriausias verslo praktikas, o tai įmanoma tik verslo lyderiams tiesiogiai įsiliejus į VU bendruomenę“, – komentuoja fondo dalininkas A. Žabolis.

2019 m. investuoti pradėjęs VU fondas, valdantis 2,5 mln. eurų vertės investicinį portfelį, jau uždirbo per 170 tūkst. eurų investicijų grąžos, šios lėšos laipsniškai skiriamos talentams į VU pritraukti. Be to, VU fondas surinko per 350 tūkst. eurų paramos tiksliniams VU bendruomenės projektams: infrastruktūrai atnaujinti, paveldui išsaugoti, mokslo renginiams, stipendijoms, sveikatos krizės iššūkiams atremti.

VU fondo viziją ir misiją aktyviai palaiko VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas. „Pozityviai vertinu fondo idėją ir jos įgyvendinimą. Tai ne tik naujas instrumentas ieškant universiteto finansinio tvarumo, bet ir galimybė suburti žmones, kurie neabejingi aukštojo mokslo ateičiai, stiprinti VU partnerystes ir akademinės bei verslo bendruomenių ryšius“, – įsitikinę prof. R. Petrauskas.

5 metų sukaktis – simbolinė. Analogiški universitetiniai fondai pasaulyje skaičiuoja dešimtis ar net šimtus metų ir valdo milijardinius kapitalus. VU fondas neslepia ambicijų lygiuotis į geriausius. Planuose – finansuoti talentingiausių studentų studijas, steigti stipendijas, pritraukti geriausius dėstytojus bei tyrėjus, remti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus ir globalius poreikius atitinkančias studijų programas, skirti lėšų gabiausių studentų ir mokslininkų stažuotėms, skatinti kitus didelę pridėtinę vertę VU kuriančius projektus.