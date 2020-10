Antruose „Arqus“ akademiniuose debatuose – dėmesys artėjantiems JAV prezidento rinkimams

Spalio 29 d. 19.00 val. „Arqus“ YouTube kanale vyks jau antrieji akademiniai debatai „JAV prezidento rinkimai: kova už dominavimą pasaulyje?“, kuriuose žinomi Europos universitetų aljanso ekspertai gvildens aktualiausius klausimus, pateikdami skirtingus akademinius požiūrius. Ypatingas dėmesys bus skiriamas dviem nuolat dominuojančioms temoms, kurios turės įtakos 2020 m. JAV prezidento rinkimams.

„Amerika įgyvendina mūsų, kaip taikdarės, misiją, tačiau tai yra taika per jėgą. Dabar esame stipresni nei bet kada anksčiau […], tik rūpindamiesi savo piliečiais, turėsite tikrą pagrindą bendradarbiavimui. Kaip prezidentas atsisakiau ankstesnio požiūrio, kuris nepasiteisino, ir išdidžiai iškeliu Ameriką į pirmą vietą, lygiai taip pat turėtumėte daryti ir jūs – savo šalis iškelti į pirmą vietą“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kalbėdamasis Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 2020 m. Per ketverius prezidentavimo metus D. Trumpas laikėsi vieno iš savo rinkiminės kampanijos metu duotų pažadų – atitolinti JAV nuo likusio pasaulio, iškeliant „Ameriką į pirmą vietą“.

Įsibėgėjus 2020 m. varžytuvėms, demokratų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas ir jo bendražygė Kamala Harris meta iššūkį prezidento natyvizmo (angl. nativist) platformai, paskelbdami „kovą dėl tautos sielos“. Nors šalis atrodo visiškai susiskaldžiusi dėl savo nacionalinės ideologinės krypties, Europa atsidūrė kryžminėje ugnyje – atsinaujinusioje dviejų polių pasaulinėje kovoje dėl valdžios. Kaip ji turėtų elgtis silpstant Amerikos, kaip pasaulio lyderės, vaidmeniui? Kas bus Europos sąjungininkai, jei JAV negali ar nesiims šio vaidmens? Ar Kinija savaime užims šią poziciją? Kaip antroji D. Trumpo administracijos kadencija galėtų paveikti politinius ir ekonominius santykius su partneriais už Atlanto?

Šiuos ir kitus klausimus aptars Europos universitetų aljanso atstovai, išsamiai bus nagrinėjamos ir koronaviruso pandemijos bei „Black Lives Matter“ judėjimo temos. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto atstovas Linas Kojala apžvelgs, kaip vystėsi transatlantiniai santykiai valdant D. Trumpo administracijai, ir aptars klausimus dėl JAV vaidmens regioninio saugumo ir geopolitinėse krizėse (Baltarusija, Ukraina), muitų Europos prekėms ir Amerikos pasitraukimo iš Paryžiaus klimato susitarimo bei PSO.

Bergeno universiteto lyginamosios politikos katedros atstovas Hansas Jørgenas Gåsemyras sutelks dėmesį į Kinijos pastangas siekiant prisiimti galingesnį vaidmenį pasaulio politikoje, analizuos, ar Kinijos komunistų partijos lyderiai tikisi daugiau, ar mažiau iššūkių Baltuosiuose rūmuose valdant D. Trumpui ar J. Bidenui? Leipcigo universiteto Amerikos studijų instituto mokslininkas Sebastianas M. Herrmannas aptars ilgalaikius JAV ir Europos ryšius – vieno partnerio dažnai naudojamus kaip kito norų ir nerimo atspindžio ekraną. Mokslininkas kels klausimą, ar kai kurios kalbos apie abiejų pusių santykių atšalimą, kad ir kaip būtų paradoksalu, nėra jų ryšių artumo patvirtinimo forma.

Diskusijoje dalyvaus ir Liono universiteto Moderniųjų laikų įvaizdžių ir idėjų istorijos instituto atstovė Dounia El Mamsaoui, kuri nagrinės Amerikos politinės retorikos raidą ir jos poveikį liberalizmo ir tapatybės sampratoms. Ji išsamiau apžvelgs „Trumpo retoriką“, ypač esant kritinei situacijai.

Diskusiją moderuos Amerikos studijų centro tyrėjas dr. Stefanas Rabitschas (Graco universitetas, Austrija). Jis yra „Star Trek and the British Age of Sail“ autorius, taip pat vienas iš „Set Phasers to Teach! Star Trek in Research and Teaching“ ir netrukus pasirodysiančio „Routledge Guide to Star Trek“ redaktorių. Jo daktaro disertacija apie vesterno stiliaus skrybėlių kultūros istoriją gavo 2019 m. Fulbrighto stipendiją Amerikos studijoms, taip pat Henry Belin du Pont’o stipendiją 2020–2021 m., kurią suteikė Hagley muziejus ir biblioteka.

Debatai „JAV prezidento rinkimai: kova už dominavimą pasaulyje?“ vyks 2020 m. spalio 29 d. 19.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) ir bus transliuojami „Arqus“ YouTube kanale.