Europos universitetų aljansui „Arqus“ skirti 2 milijonai eurų – skatins bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Paraišką paramai gauti pateikusiam aljansui „Arqus“ pagal programos „Horizontas 2020“ Europos universitetų mokslinių tyrimų ir inovacijų aspektą skirti 2 milijonai eurų trejų metų laikotarpiui partnerių bendradarbiavimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje skatinti. Įgyvendindamas šį projektą „Arqus“ siekia stiprinti aljanso veiksmus, susijusius su mokslinių tyrimų ir inovacijų aspektu, ir spręsti dabartines pasaulines visuomenės problemas, aktyviau vykdydamas bendrus mokslinius tyrimus, pasižyminčius kompetencijos, atvirumo, skaidrumo ir veiksmingo bendradarbiavimo su visuomene siekiu.

Remdamasis atlikta stipriųjų savybių analize, ankstesnio bendradarbiavimo patirtimi ir bendrais strateginiais mokslinių tyrimų interesais, aljansas daugiausia dėmesio skirs dirbtinio intelekto, skaitmeninimo ir žaliojo kurso, klimato kaitos sritims, kurios yra universalios prioritetinės sritys, kalbant apie glaudesnį mokslinį bendradarbiavimą, išsiskiriantį savo tarpdisciplininiu pobūdžiu.

„Arqus“ yra gavęs ir 5 milijonų eurų finansavimą, kurį aljansui, kaip vienam iš pirmųjų 17 Europos universitetų tinklų iniciatyvos aljansų, suteikė programa „Erasmus+“. Pasinaudojant šiomis lėšomis bus prisidedama prie Europos universitetų mokslinių tyrimų ir inovacijų pertvarkos, kuri vykdoma užtikrinant sinergiją su universitetų švietimo aspektu.

Vykdant projektą „Arqus moksliniai tyrimai ir inovacijos“ yra susitelkiama ties trimis pagrindiniais iššūkiais, susijusiais su tikslu kurti sąlygas, kurios yra reikalingos tvariam, glaudesniam bendradarbiavimui skatinti. Pirmasis iššūkis – „Bendri moksliniai tyrimai ir inovacijos“ (Joint Science and Innovation), kuriam keliamas tikslas suburti „Arqus“ mokslinių tyrimų bendruomenę ir parengti veiksmų gaires dėl pertvarkų kompetencijos. Antrasis – „Naujas požiūris į mokslinius tyrimus“ (New Perspectives on Research), siekiantis stiprinti žmogiškąjį kapitalą pasitelkdamas alternatyvius vertinimo ir pripažinimo metodus ir iš naujo apsvarstyti informacijos sklaidos procesus, ypatingą dėmesį skiriant socialiniams ir humanitariniams mokslams bei menams. Trečiuoju iššūkiu „Atvirumas visuomenei“ (Open to Society) siekiama susitelkti ties kultūriniais pokyčiais, sukeltais atviro ir į piliečius orientuoto mokslo.

Apie „Arqus“

Europos universitetų aljansui „Arqus“ priklauso septyni universitetai – Bergeno, Granados, Graco, Leipcigo, Liono, Paduvos ir Vilniaus. Tai daug metų išsamius mokslinius tyrimus atliekantys universitetai, turintys didelę patirtį vykdant bendrus projektus įvairiose srityse ir tarptautinių institucijų statusą.

Aljanso „Arqus“ tikslas – pasinaudoti gausia universitetų narių patirtimi plėtojant bendradarbiavimą, kad būtų tvirtai integruotos aljanso narių vykdomos politikos ir veiksmų planai, siekiant stiprinti švietimą tarp aktyviai šioje veikloje dalyvaujančių Europos ir pasaulio piliečių, galinčių ir norinčių prisidėti kuriant daugiakultūrę, daugiakalbę ir įtraukią Europą, kuri būtų atvira pasauliui, didinti ir tobulinti universitetų partnerių bendrus mokslinių tyrimų pajėgumus ir geriau reaguoti į didžiuosius XXI a. visuomenės iššūkius Europoje ir už jos ribų.

Pagrindinis Europos universitetų aljanso „Arqus“ užmojis – veikti bendrai kaip institucinio mokymosi laboratorija, kurioje būtų galima kurti, išbandyti ir įgyvendinti novatorišką glaudaus tarpuniversitetinio bendradarbiavimo modelį. Aljansas siekia sujungti bendras valdymo struktūras, sukurti palankesnes bendradarbiavimo sąlygas, rengti ir bendrus veiksmų planus, kad būtų sujungiamos dalyvavimą užtikrinančios struktūros ir taip sukuriamos visų lygių partnerių institucijoms palankesnės sąlygos horizontaliai integracijai įgyvendinti.

Aljansas „Arqus“ daugiausia dėmesio skiria veiksmams, kuriais žmonėms suteikiama tam tikrų galimybių: siekiama suburti studentų bendruomenę, kuri pasižymėtų didele įvairove, ir patobulinti mokymosi patirtį, suburti ne mažiau įvairią darbuotojų bendruomenę ir skatinti jų asmeninį ir kolektyvinį profesinį tobulėjimą, taip pat – atverti duris visuomenei.

Aljansą „Arqus“ bendro finansavimo tvarka remia Europos Sąjungos programa „Erasmus+“.