Galimybė įdarbinti mokykloje įgytas žinias – startuolis kviečia studentus tapti korepetitoriais

Korepetitorių paslaugų poreikiui vis didėjant dėl kasmet mažėjančių mokinių pasiekimų ir įvertinimų, lietuviškas startuolis, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir Vilniaus universiteto „TechHub“ preakceleratoriaus dalyvis „Corepetitus“ šią problemą spręsti kviečia pasitelkiant neseniai mokyklą baigusius studentus, kurie šviežias žinias gali pritaikyti padėdami tobulėti norintiems moksleiviams.

„Mokykla 12 metų ruošia mokinį darbui, suteikia jam didelį žinių bagažą. Tačiau įstojęs į universitetą jaunuolis brandos atestatą padeda į stalčių, o netrukus pamiršta ir įgytas žinias. Mes manome, kad jas galima įdarbinti perduodant kitiems. Studentai yra puikūs korepetitoriai – išmano visų 12 metų kursą, supranta, kaip jaunatviškai iškomunikuoti ir išdėstyti mokomąjį dalyką kitiems mokiniams. Tarp korepetitoriaus ir mokinio atsiranda natūralus, draugiškas ryšys“, – sako startuolio įkūrėjas Tadas Jonaitis.

Iššūkis sudominti studentus

Idėja sukurti tokį startuolį kilo Tadui ir Teresei Jonaičiams greta pagrindinio darbo kelerius metus papildomai dirbant matematikos korepetitoriais. Siekdami plėsti komandą startuolio įkūrėjai 2019 m. prisijungti pakvietė kitus jaunus ir gabius studentus, kurie norėtų ir sugebėtų pasidalyti savo turimomis žiniomis. Šiuo metu komandą sudaro daugiau nei 100 korepetitorių, tačiau, pasak startuolio įkūrėjų, studentų korepetitorių poreikis tik auga, tad nuolat ieškoma būdų jiems pritraukti.

Pasak T. Jonaičio, dažnas studentas net nepagalvoja, kad galėtų būti korepetitorius, toks darbas iki šiol nebuvo populiarus. Be to, netgi tie, kurie apie tokią galimybę yra svarstę, abejoja, nes mano, kad mokyti kitą reikalingos praktinės mokymo kompetencijos, pedagoginis išsilavinimas arba bent jau patirtis dirbant mokytoju. „Beveik visi korepetitoriai studentai būdami mokykloje padėdavo bendraklasiams, mokė brolius ar seseris. Korepetitoriavimas beveik niekuo nuo to nesiskiria – svarbiausia atrasti ryšį su mokiniu, tapti tarsi vyresniu broliu, sese ar draugu, sukurti saugią atmosferą ir, aišku, išmanyti dėstomą dalyką“, – sako startuolio įkūrėjas.

Korepetitoriams, prisijungiantiems prie „Corepetitus“, dažniausiai nereikia ieškoti papildomos mokomosios medžiagos, publikuoti skelbimų ar parenginėti užduočių – platforma studentams, norintiems užsiimti korepetitorių veikla, suteikia mokymų, pavyzdinių pamokų galimybę, mokomąją medžiagą, suranda mokinius ir organizuoja susitikimų laiką. Studentai nuolat bendrauja su kitais korepetitoriais, dalijasi įžvalgomis ir žiniomis, o kilus problemoms – vieni kitiems padeda jas išspręsti.

Kitoks būdas sukurti ryšį su mokiniu

Pasak „Corepetitus“ įkūrėjo, pagrindinis korepetitoriaus studento pranašumas – nedidelis amžiaus skirtumas tarp mokinio ir mokytojo: „Priešingai nei mokytojai mokyklose, studentai ir mokiniai yra beveik bendraamžiai, juos dažnai skiria vos keleri metai, dėl to mokinys greičiau atranda bendrą kalbą su korepetitoriumi. Tai paskatina mokinį užsiėmimų metu drąsiau reikšti mintis, daryti klaidas tam, kad mokykloje jų būtų mažiau. Be to, ką tik patys brandos egzaminus išlaikę studentai yra gerai susipažinę su dėstomu dalyku, mokytojų reikalavimais mokykloje, egzaminų turiniu.“

Tačiau dėl jaunų korepetitorių nuogąstavimų kartais turi mokinių tėvai: „Kartais tėvai išreiškia susirūpinimą, bet ne dėl to, kad korepetitoriai yra studentai, o dėl to, kad tėvai mano, jog bus tiesiog priskirtas bet koks studentas. Tačiau korepetitoriai yra kruopščiai atrenkami ir pereina net keletą atrankos etapų. Be to, prieš pirmąjį užsiėmimą jie gauna daugiau informacijos apie korepetitorių tam, kad vaikas galėtų su juo iš dalies susipažinti dar prieš susitikimą.“

Būtent nuodugnią atranką ir intensyvų apmokymų procesą „Corepetitus“ įvardija kaip savo didžiausią išskirtinumą iš kitų rinkoje esančių korepetitorių platformų: „Priešingai nei kitos korepetitorių platformos, mes galime užtikrinti mokytojų ir dėstomos medžiagos kokybę. Priimdami studentus vertiname jų akademinius pasiekimus, aktyvumą užklasinėse veiklose, įsitraukimą į įvairias organizacijas, vedame darbo pokalbius, tikriname bendravimo įgūdžius. Praėję šį etapą korepetitoriai dalyvauja vidiniuose mokymuose, dalijamės pasitvirtinusia mokymo metodika, suteikiame jiems mokomąją medžiagą, kitas darbui reikalingas priemones.“

Žingsniai verslo pasaulyje

„Corepetitus“ startuolį plėtoti padeda „TechHub“ preakceleratoriaus mentoriai ir lektoriai, kurie, pasak platformos įkūrėjų, padeda į verslą pažvelgti naujai: „Individualios konsultacijos su specialistais leidžia pasigilinti ir užduoti mums klausimus. Tokia pagalba leidžia mums, kaip įmonei, sparčiau žingsniuoti pirmyn ir telkti dėmesį į tas sritis, kurios svariausiai gali prisidėti prie plėtros. Dalyvavimas programoje taip pat suteikia galimybę bendrauti su kitais programos dalyviais, kartu dalytis įžvalgomis ir pastebėjimais – įdėmiai klausant galima gauti labai naudingos informacijos“, – sako T. Jonaitis.

Pasak platformos įkūrėjų, šiuo metu joje jaučiama didžiausia matematikos, lietuvių kalbos, fizikos ir chemijos korepetitorių paklausa. Esą tai dalykai, kurie daugeliui mokinių sekasi sunkiai, nes reikalauja labai daug dėmesio, nuolatinio įsitraukimo, sunku užpildyti spragas. Tačiau platforma nuolat ieško tiek šių, tiek kitų sričių korepetitorių visus mokslo metus.

Mokytojais šioje platformoje gali tapti visi studentai, galintys tam skirti bent 10 valandų per savaitę, gerai išmanantys dėstomą dalyką (turėję gerus pažymius, egzaminų rezultatus) ir gebantys jį paaiškinti kitiems. Norintieji pasinaudoti galimybe tapti korepetitoriais kviečiami užpildyti anketą čia: corepetitus.lt.