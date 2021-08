IT tinklalaidės kūrėjai: šioje sferoje nuolat reikalingi skirtingo pobūdžio specialistai

Pasirinkęs matematikos studijas Donatas Kimutis vėliau nusprendė savo ateitį sieti su IT sfera, šiuo metu yra MIF dėstytojas. Mantas Marcinkus studijavo bioinformatiką MIF ir dabar yra VU psichologijos studentas. Kaip informatika susijusi su psichologija? Ką reiškia būti lyderiu komandoje? Kokių kompetencijų reikia norit būti geru IT specialistu?

Apie jų abiejų kuriamą tinklalaidę „IT taburetė“, darbą „Vinted“, studijas MIF ir ateitį IT sferoje papasakojo Mantas Marcinkus ir Donatas Kimutis.

Kaip kilo idėja sukurti tinklalaidę „IT taburetė“?

Mantas: Idėja kilo iš to, jog kolegos, tarp jų ir aš, skaitydavome nemažai straipsnių apie visokiausius IT dalykus. Dažnai mes jais tik dalindavomės, bet retai diskutuodavome įvairesnėmis temomis.

Pradėjau kalbinti Donatą ar jam būtų įdomu panagrinėti temas. Tuo pačiu metu turėjome tikrai labai įdomių kolegų, kurie turėjo, ką papasakoti ir ne visada spėjome per kavos pertraukėlę sužinoti tikrai įdomių istorijų.

Taip pat tinklalaidė pasipildė ir aktualijomis, su kuriomis mes susiduriame kasdien, kurios turi didžiulę reikšmę. Tad vakarais darbe pradėjom kalbinti žmones.

Kalbinate tinklalaidėje IT specialistus, vadovus – kokia bus IT sfera ateityje? Kokie iššūkiai laukia?

Donatas: IT sfera jau dabar yra ganėtinai plati, bet manau, jog bus dar platesnė ateityje, kadangi visų pramonių atstovai skaitmenizuojasi ir nuolat yra reikalingi skirtingo pobūdžio specialistai.

Kalbant labiau apie patį programavimą – matomas didelis šuolis dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi srityse. Tai reiškia, jog pačiam programuotojui yra suteikiama daug pagalbos, programuoti bazinius dalykus tampa vis lengviau.

Manau, kad ateityje, bus labai vertinami žmonės, kurie moka parašyti kodą nuo nulio ir suprasti, kas vyksta „už užuolaidų“, o ne tik ką rašo programinės įrangos kūrimo redaktorius.

Mantas: Visiškai sutinku su Donatu – naujos tendencijos įgauna pagreitį ir specialistai kūrybiškai žiūri, kur naujoves galima pritaikyti ne tik sprendžiant problemas, bet ir palengvinant sau darbą.

Manau, kad didžiausi iššūkiai tikrai laukia ateityje. Be to, IT specialistų gebėjimas spręsti iššūkius, ko gero, ir daro šią sferą tokią įdomią.

Jūs abu esate MIF alumnai – kodėl pasirinkote studijas VU?

Donatas: Neturiu magiškos istorijos – norėjau studijuoti Vilniuje, labiausiai domino matematika, norėjau studijuoti geriausiame Lietuvos universitete – taip ir atsidūriau MIF.

Mantas: Rinkausi tarp studijų užsienyje ir Lietuvoje. Pasirinkau Vilniaus Universitetą, dėl to, jog mane sudomino bioinformatikos studijų programa, kuri apima be galo daug dalykų: nuo informatikos iki biologijos. Na ir dar pusseserė jau studijavo matematiką ir labai džiaugėsi, tad sunku buvo atsispirti.

Kas labiausiai įsiminę iš studijų MIF? Kas buvo sunkiausia?

Donatas: Įsiminė kai kurie dėstytojai, žinoma, draugai, kurie lieka po studijų, bet tuo pačiu ir tai, kad daug galima sužinoti per mažą laiko tarpą. Man asmeniškai sunkiausia buvo atrasti motyvacijos mokytis teoriją.

Mantas: Labiausiai įsiminė žmonės su kuriais studijavau, kurie ir iki šiol man yra labai artimi draugai. Ir žinoma kai kurie dalykai ir dėstytojai – pats nustembu, kad teko mokytis vieno ar kito dalyko, kurie šiandien yra aktualūs. Taip pat, šiltai prisimenu ir visus dėstytojus, kurie dėstė. Net ir tuos, kurie buvo griežti.

Jūs, Donatai, bakalaure studijavote matematiką, vėliau pasirinkote kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijas. Kodėl nusprendėte pasirinkti šias studijas?

Donatas: Kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijas pasirinkau, nes tuo metu jau kelerius metus dirbau programuotoju ir norėjosi pagilinti bei paįvairinti savo turimas žinias.

Matematikos žinias, žinoma, panaudojau – buvo labai įdomios paskaitos pas Tadą Meškauską apie netiesinio modeliavimo metodus bei signalų analizę.

Baigus matematikos studijas geriausias dalykas yra ne vienos iš Koši teoremos įrodymo mintinai išmokimas, bet analitinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas. Tai praverčia kiekvienoje srityje.

Mantai, studijavote bioinformatiką MIF, dabar pasirinkote psichologijos bakalauro studijas. Kas lėmė šį pasirinkimą?

Mantas: Pirmame kurse psichologija MIF buvo privalomas dalykas. Dėmesio skyriau tai paskaitai labai mažai (nes turėjau kompiuterių architektūros dalyką). Tačiau, su laiku supratau, kad daugiausiai aš dirbu su žmonėmis, net ir tada kai rašydavau programinį kodą.

Vieną vasarą per savaitgalį perskaičiau visą Myers’o knygą ir ten tiek visko įdomaus buvo! Pradėjau rūpintis savo psichologine sveikata ir skatinu visus kokia nors forma tai daryti.

Kai tapau vadovu pamačiau, kad mano teorinės universitete įgytos net pirmo kurso žinios yra labai naudingos: suprantant, kas motyvuoja mano kolegas, kaip spręsti konfliktus arba kaip priimti vieni kitus komandoje.

Pagrindinis atsakymas, kodėl pasirinkau studijas – noriu padėti žmonėms, kuriems yra sunku.

Šiuo metu jūs abu dirbate „Vinted“ komandos lyderių pozicijose. Ką reiškia būti lyderiu komandoje? Su kokiais iššūkiais susiduriate ir kompetencijų reikia?

Donatas: Tai gebėjimas suburti žmones siekti vieno tikslo, atrasti tai, kas motyvuoja visą komandą ir pavienius žmones ir augti kartu kaip specialistams.

Iššūkių būna įvairių – tiek su projektais, kuriuos reikia atlikti, ir iškyla įvairių problemų, ar tai būtų integracija su trečiąja šalimi, ar kodo nepasidalijimas, tiek tos pačios motyvacijos atradimas pas žmones, kurie būna pasimetę.

Mantas: „Vinted“ mes skiriame labai daug dėmesio kiekvieno žmogaus augimui. Visi visiems duoda grįžtamąjį ryšį ir taip žmonės auga daug greičiau.

Man būti lyderiu komandoje reiškia rūpintis visais: kai jiems sunku, kai visiems linksma ir kai reikia susikaupti. Didžiausias iššūkis – suprasti, jog komanda yra tie žmonės, kurie neša mintį ir ką nori daryti. Lyderis yra tam, kad išlaikytų kryptį, bet pats neturėtų kištis į kasdieninį darbą.

Kalbant apie kompetencijas – tai labai platus spektras: darbas su kiekvienu žmogumi atskirai, su komanda, su kitomis komandomis, produkto strategijos dėliojimas, komunikacija su trečiosiomis šalimis. Bendrai – labai daug bendravimo. Tam, kad tai būtų efektyvu, reikia būti atviram patirčiai.

Donatai, esate ir VU dėstytojas. Kokie yra šiuolaikiniai studentai?

Donatas: Šiuolaikiniai studentai yra labai žingeidūs, gebantys greitai susirasti informaciją, kūrybingi ir šiek tiek nekantrūs, todėl pagrindinis juntamas iššūkis yra tai, kad senieji mokymo metodai dažniausiai „nekabina“ studentų, ir jie neišlaiko dėmesio visos paskaitos metu.

Kartu su Vytautu Ašeriu skaitėme pranešimą Build Stuff konferencijoje, apie naujos studentų kartos iššūkius – kviečiu pažiūrėti.

Kokių savybių/kompetencijų reikia norint būti geru IT specialistu?

Donatas: Žingeidumo, užsispyrimo, kantrybės ir anglų kalbos. Manau, kad dabar dauguma žmonių gali išmokti programuoti, yra labai daug resursų anglų kalba, tačiau dažnai jie nori tapti gerais programuotojais „per naktį“ – todėl reikia turėti ir kantrybės, ir užsispyrimo.

Mantas: Kantrybės, smalsumo ir noro įveikti iššūkius ir augti. Ką Donatas minėjo apie norą tapti geru programuotoju per naktį – tai absoliuti tiesa, tai neįvyksta per naktį. Reikia daugybės laiko programuojant, visko mokantis palaipsniui – tas trunka tikrai ilgai.

Ką patartumėte būsimiems studentams?

Donatas: Mėgaukitės studentišku gyvenimu ir pabandykite pasisemti kiek įmanoma daugiau žinių iš kiekvienos paskaitos. Labai keista, kad studijų kokybę dažnai studentai įvertina, kaip ir aš beje, tik po keleto metų darbo.

Mantas: Kadangi, šiuo metu studijuoju psichologiją VU ir pats esu studentas, tai šviežios rekomendacijos studentams iš manęs: pasiimti kiek įmanoma daugiau žinių iš paskaitų, klausti, domėtis ir diskutuoti su dėstytojais. Jiems tai bus geriausia dovana ir jums bus be galo daug naudos. Taip pat stenkitės kurti ryšius su grupės draugais, nes jie yra pirmieji jūsų tolimesnio (specialybinio) socialinio tinklo nariai.