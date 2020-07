Koncertas po atviru dangumi: VU pučiamųjų orkestro „Oktava“ 69-ojo sezono uždarymas

Liepos 13 d. 19 val. Vilniaus universiteto (VU) Didysis kiemas vienam vakarui pavirs pučiamųjų muzikos fiesta. Po ilgos pertraukos ir koncertų nuotoliniu būdu Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava“ kviečia savo gerbėjus pasiklausyti gyvos muzikos po atviru dangumi ir atvykti į 69-ojo „Oktavos“ sezono uždarymo koncertą.

Visiems atviras koncertas vyks pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje – VU Didžiajame kieme.

Orkestro meno vadovas Albinas Kučinskas džiaugiasi, kad šį ypatingą ir iššūkių kupiną sezoną galės užbaigti gyvos muzikos koncertu: „Po ilgo laiko pasirodymų tik virtualioje erdvėje galime pasidžiaugti ir vėl sugrįžusiu gyvu muzikavimu, kuris tiek orkestro atlikėjams, tiek žiūrovams reiškia tikrą emociją ir artimą ryšį.“

Koncerte nuskambės Philo Collinso kolekcijos kūriniai, prisiminsime soulo muzikos karalienę Arethą Franklin, nukeliausime į džiazo muzikos pasaulį Chucko Mangione‘s kūrinyje „Land of Make Believe“, pjaustysime fanko tortą su Mike‘o Tomaro „Cut the Cake“. Su Philipo Sparke‘o „Almshouse Street Blues“ panirsime į folkmuzikos, džiazo ir net bhangra muzikos sintezę. Užkursime galingąjį varinį trimito variklį orkestrinėje pjėseje „Brass Mashine“. Nepamirštama ir roko muzikos legenda – grupė „Pink Floyd“ ir jos kūrinio „Another Brick in the Wall“ versija pučiamųjų orkestrui. O kur dar džiazo standartai su solistais vokalistais Martyna Kučyte, Julija Šturo, Pauliumi Noreika ir animacinių kino filmų muzika!

Orkestro meno vadovas Albinas Kučinskas į koncertą visai šeimai kviečia liepos 13 d. 19 val. VU Didžiajame kieme. Koncerto trukmė – 1 val. 30 min., įėjimas laisvas.