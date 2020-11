Leidykla „Springer“ išleido Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui skirtą VU TF mokslininkų leidinį

Tarptautinė leidykla „Springer“ išleido Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) mokslininkų parengtą leidinį „Legal Developments during 30 Years of Lithuanian Independence“ (liet. „Teisinės sistemos kaita per 30 Lietuvos nepriklausomybės metų“), skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui. Knygoje analizuojami svarbiausi pokyčiai Lietuvos teisinėje sistemoje per pastaruosius 30 metų. Leidinį sudaro keturios atskiros dalys, kurių kiekvienoje yra atskiri straipsniai.

Pirma dalis skirta nagrinėti, kaip buvo sprendžiami sudėtingi totalitarinės praeities paveikti klausimai, tokie kaip nuosavybės apsauga, svarbiausios Lietuvos bylos Europos Žmogaus Teisių Teisme, laisvos rinkos konstituciniai aspektai.

Antrojoje knygos dalyje analizuojamos sociopolitinės ir kitos sąlygos, kurios lėmė naujų teisės aktų priėmimą. Šioje dalyje publikuoti straipsniai, skirti naujos teismų sistemos kūrimui Lietuvoje, proceso teisės raidai šalyje ir technologijų kaitos įtakai Lietuvos teisinei sistemai.

Trečiojoje dalyje nagrinėjama tarptautinių teisės aktų įtaka Lietuvos teisei. Straipsniuose analizuojama teismų vaidmens kaita Lietuvai įstojus į tarptautines organizacijas, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo problematika.

Paskutinė knygos dalis yra skirta teisės institutams, kurie per 30 metų buvo reglamentuoti visiškai naujai, kaip, pavyzdžiui, juridinių asmenų baudžiamoji ir administracinė atsakomybė, procesas LR Konstituciniame Teisme.

VU TF planuoja ir nuotolinį renginį, skirtą plačiau pristatyti leidinį ir paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, nes pavasarį planuotas renginys dėl pandemijos neįvyko.