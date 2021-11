Naujausios Vilniaus universiteto leidyklos knygos – „Web of Science Core Collection“

Vilniaus universiteto (VU) leidyklos pastaraisiais metais išleistos mokslo monografijos ir studijos anglų kalba pateko į Web of Science Core Collection.

VU leidykla sveikina mokslo monografijų ir studijų autorius:

Rethinking Ecological Citizenship: The Politics and Practice of Care for the Environment (Aistė Bartkienė, Renata Bikauskaitė, Povilas Marius Šaulauskas, Diana Mincytė);

Gogol and the Geographical Imagination of Romanticism (Inga Vidugirytė);

The Anti-Economy (Povilas Gylys);

Shaping the Rings of the Scandinavian Fellowship (Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Loreta Vaicekauskienė, M. J. Driscoll, Axel Holvoet, Jurij Kusmenko, Asta Laugalienė, Anatoly Liberman, Ugnius Mikučionis, Ivars Orehovs, Rasa Ruseckienė, Birutė Spraunienė, Aurelijus Vijūnas, David Östlund);

Making Lithuanian Families Across Borders: Conceptual Frames and Empirical Evidence (Indrė Bielevičiūtė, Irma Budginaitė-Mačkinė, Vida Česnuitytė, Irena Juozeliūnienė, Gintė Martinkėnė, Julie Seymour, Laima Žilinskienė).

Knygas spausdintiniu ir elektroniniu formatu taip pat galima rasti VU internetiniame knygyne ir Amazon.co.uk.