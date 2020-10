Pelninga investicinė veikla Vilniaus universiteto fondui jau leidžia iš grąžos finansuoti projektus

2019 m. investuoti pradėjęs pirmasis ir vienintelis Lietuvoje universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas ima skinti darbo vaisius – investicijų grąža panaudota pritraukiant talentus iš užsienio į Vilniaus universitetą (VU). 30 000 eurų stipendijos sutartis pasirašyta su Jungtinėse Amerikos Valstijose doktorantūrą baigusiu mokslininku ekonomistu Guillermo Hausmann-Guilu. Dar trys studijų kainą finansuojančios stipendijos, kurių bendra vertė sudaro 18,5 tūkst. eurų, skirtos perspektyviems magistrantūros studentams iš ne ES/EEE šalių, kandidatavusiems per VU siūlomą programą „Tuition fee waiver“.

Pasibaigus 2020 m. III ketvirčiui VU fondas skaičiuoja 76,5 tūkst. eurų investicijų grąžą (+4,4 %) nuo investicijų valdymo pradžios. Kaip nurodoma ataskaitoje, fondas jau yra investavęs į Europos akcijas (18 % portfelio vertės), pasaulio akcijas (17 %), investicinio reitingo įmonių obligacijas (14 %), euro zonos vyriausybių obligacijas (8 %), aukšto pajamingumo obligacijas (7 %) ir alternatyvaus turto klasę (5 %). Beveik trečdalis portfelio (31 %) laikoma grynaisiais, kuriuos planuojama investuoti greitu metu esant tinkamoms aplinkybėms. Didžiausią teigiamą grąžą kol kas generavo pasaulio akcijų turto klasė (+8,2 % per 2020 m. ir +16,3 % metinė grąža nuo investicijų valdymo pradžios).

„Po globalaus ekonomikos uždarymo 2020 m. I ketv. daugumoje pasaulio šalių ekonominės sąlygos pamažu gerėjo iki pat 2020 m. III ketv. pabaigos, o tolesnė dinamika smarkiai priklausys nuo šalių sugebėjimo kontroliuoti COVID-19 virusą“, – ataskaitoje komentuoja Investicijų valdybos pirmininkas Alius Jakubėlis.

A. Jakubėlio nuomone, neapibrėžtumas ir dideli svyravimai išliks iki metų pabaigos, kol bus naujienų dėl vakcinos. „Prognozuojame, kad įmonių uždarbis šiais metais gali kristi ±20 proc., tačiau iki 2021 m. pabaigos turėtų grįžti į priešpandeminį lygį. Artimiausiu metu nematome didelės infliacijos rizikos, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje infliacija gali smarkiai paspartėti. Atsižvelgdami į kapitalo rinkų nepastovumą, planuojame toliau išlaikyti gerai diversifikuotą investicijų portfelį siekdami ilgalaikių fondo tikslų“,– sako Investicijų valdybos pirmininkas.

2019 m. investuoti pradėjusį VU fondą ir susijusius projektus remia per 600 fizinių ir per 40 juridinių asmenų. Paramos sumos varijuoja nuo 1 iki 300 000 eurų, lėšoms rinkti pasitelkiama interneto svetainė. Šiuo metu fondas valdo per 2,2 mln. eurų vertės investicinį portfelį. Iš investavimo gautos pajamos yra ir bus naudojamos VU tarptautiškumui skatinti: stipendijoms išskirtinių gabumų užsienio studentams, pasaulinio lygio dėstytojams pritraukti, Lietuvos tyrėjų ir studentų stažuotėms užsienyje, aukštos pridėtinės vertės moksliniams tyrimams, globalius poreikius atitinkančioms studijų programoms, VU reikalingiems infrastruktūriniams projektams.