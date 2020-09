Prieš mokslo metų pradžią VU kiemeliai skambės nuo diskusijų

Rugsėjo 12 d. Vilniaus universitete (VU) vyks VU Studentų atstovybės (VU SA) organizuojamas diskusijų festivalis „Ad astra“. Savo mintimis net dvylikoje diskusijų įvairiomis socialinėmis, kultūrinėmis ir su studijomis susijusiomis temomis dalysis VU bendruomenės nariai. Toks renginys VU vyksta pirmą kartą.

„Į universitetą atėjęs pirmakursis susiduria su reikšmingais pokyčiais savo gyvenime – jam tenka didelė laisvė, tačiau atsiranda ir didelė atsakomybė. Kad atsakomybė nevaržytų studento gyvenimo ir jis galėtų laisvai reikšti mintis bei laisvai jaustųsi būdamas akademinės bendruomenės dalimi, svarbu užtikrinti jo sklandžią integraciją į universiteto bendruomenę. Džiaugiuosi, kad, atsakingai žvelgdami į egzistuojančius apribojimus gyvai susiburti, vis vien gebame išlikti vieningi ir laisvai dalytis mintimis bei idėjomis, o geriausias būdas tai daryti – diskutuojant“, – sako VU SA prezidentas Justas Kvedaravičius.

Diskusijos: nuo konspiracijos teorijų iki kultūrinės veiklos universitete

Diskusijos vyks VU M. K. Sarbievijaus ir A. Mickevičiaus kiemuose.

Diskusijos M. K. Sarbievijaus kieme:

11 val.

„Studijos: prisitaikyti ar pritaikyti?“. Dalyviai diskutuos apie tai, kaip kiekvienas gali prisidėti prie studijų valdymo, kokios yra galimybės studijuoti VU: ar viena pasirinkta studijų programa nulemia visą tolimesnį studijų kelią?

Diskusijoje dalyvauja: VU studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas, Filologijos fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, Gyvybės mokslų centro mokslininkė doc. dr. Eglė Lastauskienė. Diskusiją moderuoja VU Studijų kokybės ir plėtros skyriaus vadovas, buvęs VU SA prezidentas Andrius Uždanavičius.

12 val.

„Kaip nepasiklysti informacijos pasaulyje?“. Diskusijoje bus kalbama apie informaciniame lauke slypinčias grėsmes, konspiracijos teorijas ir propagandą.

Diskusijoje dalyvauja: Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Viktor Denisenko, Filosofijos fakulteto doktorantas Alfredas Buiko. Diskusiją moderuoja VU TSPMI studentas ir Rytų Europos studijų centro politikos analitikas Justinas Kulys.

13 val.

„Kodėl reikia kalbėti apie lygybę?“. Dalyviai aptars, kaip pastebėti nelygybę ir ką kiekvienas gali padaryti dėl to universitete.

Diskusijoje dalyvaus VU neįgaliųjų reikalų koordinatorė Indrė Širvinskaitė, VU SA programos „Be etikečių“ atstovė Kotryna Čičelytė, o moderuos VU LGBT+ grupės atstovas Prieglius Žuklys.

14 val.

„Kaip mokslas prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų?“. Diskusijoje bus aptariama mokslo situacija XXI a. ir mokslininkų kasdienybė.

Diskusijoje dalyvauja VU mokslininkai: VU Technologijų uosto ekspertas Gediminas Rumšas, dr. Urtė Neniškytė iš VU Gyvybės mokslo centro, prof. dr. Mikas Vengris iš Fizikos fakulteto. Ją moderuos Fizikos fakulteto magistrantas Arnoldas Solovjovas.

15 val.

„Kiek galios keisti valstybę turi jaunas žmogus?“. Diskusijoje bus kalbama apie jaunimo įsitraukimą į politiką, rinkimus ir kaip reikėtų pasirinkti žmogaus vertybes atitinkančius kandidatus.

Diskusijoje dalyvaus visuomeninių organizacijų „Baltosios pirštinės“ ir „Man ne dzin“ atstovai, TSPMI dėstytojas Mažvydas Jastramskis ir TSPMI direktorė Margarita Šešelgytė. Diskusiją moderuos Vygailė Vilčiauskaitė.

16 val.

„Kada moksleivis tampa studentu?“. Diskusijoje bus aptariama, su kokiais integracijos iššūkiais susiduria moksleivis pirmąkart atėjęs į universitetą ir ką reikėtų daryti norint tų iššūkių išvengti.

Diskusijoje dalyvaus Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė, Istorijos fakulteto dekanė Loreta Skurvydaitė ir Studentų paslaugų ir karjeros centro vadovė Lina Kižinienė. Diskusiją moderuos VU SA atstovė ryšiams su visuomene Kamilė Gineikaitė.

17 val.

„Kaip Universitetas augina lyderius?“. Diskusijos dalyviai diskutuos, kaip VU profesionalai turi įtakos valstybės valdyme.

Diskusijoje dalyvaus VU rektorius Rimvydas Petrauskas ir atstovai iš VU TSPMI. Diskusiją moderuos VU SA prezidentas Justas Kvedaravičius.

Diskusijos A. Mickevičiaus kieme:

12 val.

„Meninė saviraiška: lengvas kelias pritapti VU“. Dalyviai pasidalys savo patirtimi pasirinkus įvairias meninės saviraiškos galimybes VU.

Diskusijoje dalyvaus VU Rašytojų klubo vadovas Vincentas Klipčius ir VU Kultūros centro atstovai. Diskusiją moderuos VU Kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė.

13 val.

„Universitetas po paskaitų“. Šioje diskusijoje bus aptariamos savanorystės galimybės VU ir už jo ribų ir kokią naudą tai duoda žmogui.

Diskusijoje dalyvaus: VU SA programų, klubų ir projektų koordinatorė Gabija Daunoravičiūtė, doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė ir „Kelrodės žvaigždės“ savanorė Goda Striogaitė.

14 val.

„Stresuok produktyviai“. Diskusijos dalyviai patars, kaip dirbti su savimi patiriant stresą, kaip planuoti savo tikslus ir kaip rūpintis psichologine sveikata įvairiais studijų laikotarpiais.

Diskusijoje dalyvaus Studentų paslaugų ir konsultavimo skyriaus atstovė Ieva Vasionytė, Konsultavimo ir mokymų centro atstovė Gintarė Mikulienė, Fizikos fakulteto studijų prodekanė Olga Rancova. Diskusiją moderuos VU SA revizijos komisijos narė Bernadeta Dikčiūtė.

A. Mickevičiaus kieme vyks ir dvi diskusijos, skirtos tarptautinei VU bendruomenei

15 val.

„Studying (with) diverse cultures“. Diskusijoje bus keliamas klausimas, kaip įsivaizduojame tobulą universitetą arba kokio universiteto siekiame kalbėdami apie lygybę.

Diskusijoje dalyvaus Medicinos fakulteto studentas Rani Dey ir Filosofijos fakulteto atstovės Monika Orechova ir Sandra Kairė. Diskusiją moderuos Azijos ir transkultūrinių studijų instituto atstovė Gustina Jaraitė.

16 val.

„Advantages of international studies and its opportunities“. Diskusijoje dalyviai aptars tarptautinių studijų naudą, iššūkius ir kaip galima jas tobulinti.

Diskusijoje dalyvaus ESN Vilnius University atstovė Viktorija Milko, partnerystės prorektorius dr. Artūras Vasiliauskas, Medicinos fakulteto studijų prodekanė Vaiva Hendrixson. Diskusiją moderuos VU SA užsieniečių studentų reikalų koordinatorius Roman Udler.

Renginys skirtas ne tik pirmakursiams, bet ir visiems VU bendruomenės nariams. Norint dalyvauti renginyje būtina registracija. Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas QR kodas, kurį turėsite pateikti įeidami į renginį. Jo spausdinti nereikia, užtenka turėti telefone. Organizatoriai primena, kad renginio metu visi dalyviai privalo dėvėti kaukes ir laikytis bent 1 metro saugaus atstumo nuo kitų asmenų.