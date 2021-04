Vilniaus universitete lankysis Ispanijos Karalystės užsienio reikalų ministrė Arancha González Laya

Vizito Lietuvoje metu Ispanijos Karalystės užsienio reikalų ministrė Arancha González Laya lankysis ir Vilniaus universitete (VU). Balandžio 7 d. politikė aplankys VU Gyvybės mokslų centrą (GMC), susitiks su rektoriumi prof. Rimvydu Petrausku, virtualioje diskusijoje su VU studentais dalysis mintimis apie moterų lyderystę užsienio politikoje.

VU GMC A. González Laya susitiks su centro direktoriumi prof. Gintaru Valinčiumi, kuris ministrę supažindins su GMC istorija, turinčia daug mokslinio bendradarbiavimo su Ispanija pavyzdžių, apsilankys dr. Lino Mažučio ir dr. Aurelijaus Buroko, ilgus metus dirbusio Ispanijoje, laboratorijose.

Su VU rektoriumi prof. Rimvydu Petrausku ir partnerystės prorektoriumi dr. Artūru Vasiliausku viešnia apsilankys VU centriniuose rūmuose ir Šv. Jonų bažnyčioje. Rektorius pabrėžia, kad Lietuvos ryšiai su Ispanija – seni ir intensyvūs. VU XVI a. pabaigoje – XVII a. viduryje vadovavo net trys ispanų kilmės rektoriai: Garcia Alabiano (1584–1592; ilgiausiai pareigas ėjęs VU rektorius jėzuitas), Miguel Ortiz (1605–1608) ir Benito de Sojo (1643–1646), o šiandien itin glaudus ryšys palaikomas siekiant bendrų universitetų aljanso „Arqus“, kuris vienija net septynis Europos universitetus, tikslų. Šiam aljansui priklauso VU ir Granados universitetas Ispanijoje.

Popiet nuo 15.40 iki 16.25 val. A. González Laya dalyvaus nuotolinėje diskusijoje su VU studentais, kurią moderuos VU TSPMI profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Ministrė aptars jos interesų laukui itin artimą moterų lyderystės užsienio politikoje temą. Diskusijoje dalyvauti ir klausimus Ispanijos Karalystės užsienio reikalų ministrei A. González Layai užduoti galima apsilankius www.slido.comsvetainėje ir įvedus raktinį žodį #WomensLeadership. Tiesioginę diskusijos, kuri vyks anglų kalba, transliaciją bus galima žiūrėti VU Youtube ir Facebook paskyrose.

A. González Laya yra tarptautinių santykių ir prekybos ekspertė, turinti daugiau nei 20 metų profesinę patirtį. Į Ispanijos Karalystės užsienio reikalų, Europos Sąjungos ir bendradarbiavimo ministrės pareigas ji buvo paskirta 2020 m. sausio 13 d. A. González Laya intensyviai kelia tvarumo ir moterų vaidmens visuomenėje klausimus. 2015 m. ji įkūrė iniciatyvą „SheTrades“, kurios tikslas – iki 2021 m. sujungti tris milijonus moterų verslininkių. Be to, A. González Laya kartu su kitomis 28 moterimis lyderėmis iš viso pasaulio surinko ir išleido esė rinktinę „Women Shaping Global Economic Governance“. 11-oje pasaulio prekybos ministrų konferencijoje A. González Laya buvo viena iš Buenos Airių deklaracijos, kurios tikslas – skatinti moterų ekonominį įgalinimą visame pasaulyje, iniciatorių. Jos inicatyva įvyko pirmasis „Trade for Sustainable Development Forum“ renginys. Konferencijoje buvo diskutuojama apie žaliosios prekybos problemas, sprendžiami klimato kaitos keliami iššūkiai.