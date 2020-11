Vilniaus universiteto leidyklos naujiena anglų kalba: „Guide to the Old Vilnius University Campus“

Vilniaus universiteto (VU) leidykla kviečia susipažinti su VU komunikacijos specialistės ir gidės Nijolės Bulotaitės 2019 m. išleistos knygos „Vadovas po senuosius Vilniaus universiteto rūmus“ versija anglų kalba „Guide to the Old Vilnius University Campus“.

Vilniaus universitetas – neatskiriama Vilniaus ir jo senamiesčio dalis, žinoma kiekvienam vilniečiui. Turistams, miesto svečiams tai vienas pagrindinių lankomų objektų, be Gedimino pilies, arkikatedros, rotušės, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios.

Seniausia Lietuvos aukštoji mokykla išsaugojo ne tik istorinius pastatus, bet ir daug spalvingų čia besimokiusių, dėsčiusių asmenybių istorijų, apipintų legendomis, vertų ne vieno rašytojo plunksnos. Čia dėstė ir studijavo Europoje žinomi mokslininkai, Lietuvos mokslo, kultūros pažibos. Pirmoji lietuviška knyga, pirmasis žodynas, pirmoji Lietuvos istorija lietuviškai – viskas glaudžiai susiję su šiais rūmais.

Turbūt čia besimokančiųjų, dėstančiųjų, dirbančiųjų tiesiog negali nepakerėti rūmų dvasia, jaukūs kiemeliai, istorinės salės, koridoriai, arkados, kasdien kuriama nauja naujos studentų kartos istorija. Spalvingi faktai, legendos, nutikimai, istorijos skatina domėtis, studijuoti ir kurti. Nuolat sužinai, atrandi kažką naujo, nes šiuose rūmuose pulsuoja smalsi ir kūrybinga dvasia. Universiteto istorija neišsitenka 13 ansamblio kiemelių, ji išsisklaidžiusi po visą Vilnių ir kviečia visus šio miesto bei universiteto svečius drauge leistis į malonių atradimų kupiną kelionę.

