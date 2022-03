Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: „Kinematografas, kino kronikos ir kitos istorijos Lietuvoje iki 1915“

Vilniaus universiteto (VU) leidykla pristato naujieną – knygą „Kinematografas, kino kronikos ir kitos istorijos Lietuvoje iki 1915“.

„Jei reikėtų įvardinti, kas yra kino kronika, tinkamiausias apibūdinimas būtų: tai trumpas nespalvotas begarsis dokumentinis filmas, ypač paplitęs XX a. pradžioje, kuris buvo naujienų šaltinis ir aktualijų pramoga kino teatrų žiūrovams. Tokios kino kronikos dažnai buvo rodomos prieš pagrindinį filmą arba seanso pabaigoje. Bet XX a. pradžioje visas kinas buvo tik dokumentinis, ir kino kronikos buvo demonstruojamos kaip pagrindinis vaizdinys. Tai nebuvo ištisai einantis kinas, nes ir pirmųjų kino juostų trukmė, ir kino demonstravimo aparatų netobulumas leido žiūrovams rodyti iki 10 min. trukmės įvairių siužetų vaizdus, sujungtus į filmą. Vėliau vaizdai tikslingai pradėti jungti vienas su kitu, suformuotos įvairesnių siužetų ar reportažų grupės, ir kino kronikos smarkiai pailgėjo.

Palyginimui galima pasitelkti „National Geography“ kanalo rodomą produkciją. Įsivaizduokite, kad matote viską trumpiau, nespalvotai ir be garso. O ir kokybė ne pati geriausia. Be to, viskas smarkiai suplakta. Porą minučių rodomos kokio nors valdininko laidotuvės, iš karto toliau demonstruojamas gesinamas gaisras, vėliau vaizdai iš Kinijos, tada karinis paradas Maskvoje ir t. t. Šioks toks jovalas. Ir viskas dar palydima titrais. O ar daug buvo mokančių skaityti? Ir dar klausimas, kokia kalba buvo užrašomi tekstai? Taip buvo perduodamos naujienos iš viso pasaulio. Ir pagrindinė informacija iš centrinės valdžios. Vėliau prisidėjo ir papildomas atskiras įgarsinimas – muzika atliekama gyvai ar sklindanti iš dar netobulų garso transliavimo mechanizmų, tekstai kalbami už kadro arba įrašyti tekstai transliuojami atskirai“, – teigia VU Komunikacijos fakulteto docentas Juozapas Blažiūnas knygos „Kinematografas, kino kronikos ir kitos istorijos Lietuvoje iki 1915“ įvade.

Ši knyga – apie pirmuosius kino teatrus, tuo metu vadintus kinematografais, jų atsiradimą Lietuvos miestuose ir miesteliuose, istorines ir politines kino gyvavimo aplinkybes, įvairius incidentus, tuo metu vyravusią kino filmų tematiką ir pirmąsias kino kronikas Lietuvoje iki 1915 m. Daugiausia dėmesio skiriama dabartinės Lietuvos teritorijoje ir gretimose tuo metu buvusios Rusijos imperijos Vilniaus ir Suvalkų gubernijose veikusiems kinematografams ir nufilmuotoms kino kronikoms. Besidomintieji kino istorija čia ras daug faktų ir datų, pavadinimų ir vietovių, istorijų ir gyvenimo, kinematografų ir pasakojimų, technikos ir mokslo, žmonių ir nespalvotų vaizdų, ugnies ir celiulioido kvapo.

