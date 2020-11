Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava“ pristato albumą „Muzika, kuri jungia“

Nors pastarasis laikotarpis dėl COVID-19 pandemijos pasaulyje sudėtingas, tačiau Vilniaus universiteto (VU) pučiamųjų orkestrui „Oktava“ jis buvo produktyvus ir kūrybingas – orkestras klausytojams ir gerbėjams pristato jau antrąjį savo albumą „Muzika, kuri jungia“ (angl. Music That Unites Us).

VU pučiamųjų orkestro „Oktava“ meno vadovas ir dirigentas Albinas Kučinskas džiaugiasi, kad orkestro veikla ir muzika yra svarbi „Oktavos“ jaunimui: „Muzika mums padėjo atrasti ir sutikti vieniems kitus, sužinoti ir suprasti kiekvieno muzikinį skonį ir norą, o galiausiai – bendromis jėgomis, idėjomis ir garsais sukurti tai, kas džiugintų ne tik mus pačius, bet, viliamės, ir įvairių kartų klausytojus.“

Albume – rinktiniai naujausių orkestro koncertinių programų kūriniai: „Symphonic Rock“, kuriame susipina britų roko grupių „Queen“ ir „Genesis“ melodijos, P. Čaikovskio baleto „Spragtukas“ muzikos motyvais sukurtais ir pučiamųjų orkestrui aranžuotas Hanso Joachimo Rhinow „The Nutcracker Swing“, soulo muzikos karalienei Arethai Franklin dedikuotas ir Gilberto Tinnerio aranžuotas „Aretha!“, orkestro ir akordeonininko Aisčio Tamulevičiaus duetas „Paris Montmartre“ (aranž. Toshio Mashima), Maynardo Fergusono „Fireshaker“, lietuvių kompozitoriaus Lino Rupšlaukio „Funky Smile“ ir kt. Albume – ir penki vokaliniai kūriniai, įrašyti su solistais Martyna Kučyte, Julija Šturo ir Pauliumi Noreika.

Viena iš albumo kūrimo iniciatyvinės grupės narių fleitininkė Irina Bukina pabrėžia, kad naujasis albumas ne tik suartina kolegas, bet ir atskleidžia kiekvieno stiprybes: „Kiekvienas orkestrantas „Oktavoje“ gali prisidėti repertuaro formavimo klausimais, tad parengtomis programomis visuomet galima džiaugtis ir didžiuotis. Tai tarsi mūsų visų bendras ir didelis muzikinis projektas.“

Didelė dalis albumo „Muzika, kuri jungia“ kūrinių, kurie savo stilistika ir sudėtingumu atskleidžia „Oktavos“ universalumą ir platų repertuarą, buvo atsirinkti ir į repertuarą įtraukti pačių orkestro narių. Meno vadovo A. Kučinsko nuomone, taip muzikantai skatinami įsitraukti į bendrai kuriamą veiklą ir atlikti jų mėgstamus ir jiems artimus kūrinius.

Antrasis albumas – po 10 metų pertraukos

Įprasmindama artėjantį 70 metų jubiliejų, kurį minės 2021 m. pavasarį, „Oktava“ savo antrąjį albumą išleidžia po 10 metų pertraukos. Daugeliui orkestro muzikantų darbas Lietuvos nacionalinio kultūros centro įrašų studijoje buvo pirma tokia patirtis gyvenime. Orkestro trimitininkas ir albumo kūrybinės komandos narys Donatas Viaževičius pasakoja, kad tai buvo ypač motyvuojantis procesas.

„Buvo nemažai jaudulio, nežinomybės, baimės – pavyks ar nepavyks, bet kartu ir didelė motyvacija, atsakingas ir rimtas požiūris bei pasiruošimas. Orkestras dirbo labai susikaupęs ir tai buvo matyti jau nuo pirmų kūrinių. Nors įrašų pradžioje dar jautėsi didelis atsargumas ir šiokia tokia baimė, bet ganėtinai greitai sugebėjome prisijaukinti įrašų salę. Tai leido atsipalaiduoti ir pradėti mėgautis, transliuoti tas emocijas ir energiją, kurią skleidžiame grodami tiek repeticijose, tiek gyvuose koncertuose“, – įspūdžiais dalijasi D. Viaževičius.

Simboliška, kad albumas buvo pradėtas įrašinėti dar prieš pat pirmąjį karantiną, o išleidžiamas jau prasidėjus antrajam, tad muzikantai tikisi klausytojams atnešti taip reikalingo įkvėpimo ir jėgų: „Albume rasite daug energijos ir geros nuotaikos, ir galbūt jis motyvuos neprarasti vilties bei užsidegimo judėti pirmyn, daryti, kurti“, – pasakojo fleitininkė I. Bukina, kurios atliekamas fleitos solines vietas galima išgirsti net keliuose kūriniuose.

Albumo viršelį įkvėpė žmonės

„Jau žinodami albumo kūrinius, viršelį įsivaizdavome spalvingą, žaismingą, su daug detalių, simbolių, veikėjų bei judesio. Brandinome mintį, kad mūsų įvairialypį repertuarą geriausiai atspindėtų atskirų kūrinių vizualizacijos, susipinančios į bendrą intensyvią visumą. Tai puikiai parodytų orkestrą tokį, koks iš tikrųjų yra – įvairiapusiškas, žaismingas, garsus, ryškus“, – apie vizualo idėją pasakojo albumo kūrybinės komandos narė Kristina Klaudija Milvydė.

Muzikuojantis akordeonistas iš kūrinio „Paris Montmartre“, jam pritariantys du orkestro nariai – trimitininkas ir trombonininkas, kuriems iš instrumentų plūsta liepsnos („Fireshaker“); grupelė veikėjų – orkestrantų – pjausto tortą ir dalijasi gabaliukais („Cut the Cake“), porelė, šokanti lindihopą; plytų sienoje įsitaisęs diskas („Another Brick in the Wall“) – šie ir dar daugiau simbolių susipina pučiamųjų orkestro albume „Muzika, kuri jungia“.

Komandos kūrybinį norą padėjo įgyvendinti jaunosios kartos menininkė, grafikė Dainora Vingytė, kurios meniniu sprendimu galima pasigrožėti ir orkestro albumą netrukus įsigyti VU atributikos parduotuvėje.

Pavadinimas įprasmina muzikos ir orkestro narių bendrystę

Kūrybinė komanda pasakoja, kad albumo pavadinimas jau buvo gimęs kiek anksčiau nei pats albumas – jis turėjo įprasminti orkestro ir jo solistų – instrumentalistų ir vokalistų koncertą 2020 m. pavasarį. Šalyje paskelbus karantiną, koncertas atidėtas neribotam laikui, todėl ilgai brandinta frazė „Muzika, kuri jungia“ tapo naujo orkestro albumo pavadinimu.

„Muzika, kuri jungia, yra ir apie tai, kiek muzika yra svarbi kiekvienam iš čia grojančių, kaip padeda susitikti bendraminčiams, surasti draugus visam gyvenimui, o kartais – net ir savo antrąją pusę“, – pasakoja K. Milvydė.

Nuo šiandien VU pučiamųjų orkestro „Oktava“ albumą galima išgirsti muzikos pasiklausymo platformose („Spotify“, „Deezer“, „pakartot.lt“, „YouTube Music“), taip pat netrukus bus galima užsisakyti ir fizinę kopiją VU atributikos parduotuvėje.

VU pučiamųjų orkestras „Oktava“ yra įkurtas 1951 m. ir gyvuoja jau bemaž 70 metų. Orkestrui vadovauja maestro Albinas Kučinskas, kurio talentu sužadinti meilę muzikai ir suburti jaunuosius muzikantus iš visos Lietuvos žavisi mūsų šalies muzikinė bendruomenė. Per visą šį laiką, besikeičiant orkestro kartoms, „Oktava“ sugebėjo išlikti ir aukščiausiomis natomis suskambėti daugybėje koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Orkestro narius vienija meilė įvairiai muzikai ir gyvam jos atlikimui. Kolektyvo repertuarą sudaro džiazo, klasikos, soulo, fanko, roko, popmuzikos, žygiavimo muzikos kūriniai ir kt. Grojimas šiame orkestre suteikia galimybę susipažinti tiek su pasaulinį pripažinimą pelniusiais kūriniais, tiek su modernia, mažiau girdėta naujųjų laikų muzika.